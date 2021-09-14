Иммунолог рассказала, как правильно есть сало

Врач-иммунолог, генетик и диетолог, автор уникальной методики оздоровления и похудения, основанной на принципах генетического питания Людмила Гончарова объяснила, как правильно есть сало. Секретом употребления она поделилась в беседе с РИА Новости .

Как утверждает эксперт, нужно есть не более 50 грамм сала за раз. При это употреблять его необходимо в качестве отдельного приема пищи и в сыром виде. По словам доктора, именно в сыром виде продукт обладает полезными свойствами.