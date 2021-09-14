Иммунолог рассказала, как правильно есть сало

Врач-иммунолог, генетик и диетолог, автор уникальной методики оздоровления и похудения, основанной на принципах генетического питания Людмила Гончарова объяснила, как правильно есть сало. Секретом употребления она поделилась в беседе с РИА Новости.
Как утверждает эксперт, нужно есть не более 50 грамм сала за раз. При это употреблять его необходимо в качестве отдельного приема пищи и в сыром виде. По словам доктора, именно в сыром виде продукт обладает полезными свойствами.
"Пятьдесят грамм сала на один прием пищи – это максимум. Тонко нарезается сырое сало и есть с зеленью, зеленым огурцом или листьями салата, заправляется любым нерафинированным растительным маслом, которое вам подходит и таким образом употребляется",
- пояснила диетолог.
Организм человека нуждается в полезных жирах, которые как раз содержатся в сале. Специалист объяснила, почему сало полезно для здоровья.