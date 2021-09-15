Диетолог назвал особенную пользу чернослива для женщин

В первую очередь, чернослив богат клетчаткой: в 100 граммах этого продукта содержится около семи граммов клетчатки, при ежедневной норме в 22-28 граммов для женщины и 28-34 грамма для мужчин. «Чаще всего о черносливе говорят как о натуральном источнике клетчатки, но это только одно из его полезных свойств», — утверждает Мор.