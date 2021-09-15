6 продуктов, которые крадут ваши силы

Признайтесь, чувствовали ли вы хотя бы раз в жизни после приема пищи чувство апатии, усталости? Или может быть, трапеза оборачивалась приступом невероятной лени? Если да, тогда вы знакомы с «вором». Речь о рационе, который крадет силы. Такие продукты не являются «топливом» и поставщиком питательных веществ, витаминов, микроэлементов для организма (а ведь это главная миссия еды!).

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Да-да. Подобные «оборотни» существуют. И причем далеко ходить не надо. Вот вам пример — уже почти классический завтрак, состоящий из булочки и кофе. Насытит ли он? Вряд ли. Придаст ли сил? Точно нет!

Видео дня

О коварных продуктах, которые провоцируют усталость, «Летидору» рассказала Ирина Писарева (@irina_official.rus), спортивный диетолог, член Национальной ассоциации диетологов.

Увы и ах, далеко не вся полезная еда в традиционном смысле этого слова вкусная, и не вся вкусная еда является полезной. Я перечислю продукты, которые каждый день вводят в заблуждение миллионы людей: мы думаем, что такой рацион дает нам силы, но, на самом деле, он забирает энергию и добавляет лишние килограммы.

Выпечка и конфеты

А также глютеносодержащие продукты. Эти продукты — обманщики 80-го уровня! Они сначала придают бодрость, а потом забирают всю энергию.

Letidor.ru

Они состоят из рафинированной муки, крахмала и большого количества сахара. Эти продукты провоцируют производство инсулина (белковое вещество вырабатывается в поджелудочной железе). А когда уровень глюкозы доходит до прежней отметки, человек чувствует усталость.

Мука и крахмал не дают должного насыщения.

Съев пресловутый тост с джемом или круассан с шоколадной пастой, вы ощутите чувство голода через 40-50 минут. Молчу о том, что подобные продукты изначально весьма калорийны

Кофе

Справедливости ради, отмечу, что кофе и правда бодрит (и даже в какой-то степени повышает активность мозга). Но эта история кратковременная и не слишком полезная (если не знать меры). Все дело в кофеине — он влияет на работу надпочечников, которые в свою очередь синтезируют гормоны кортизол и адреналин. В организме происходит резкий энергетический подъем, но потом ему на смену придут разбитость и усталость.

Такие энергетические «качели» очень изматывают.

А еще кофе обезвоживает организм.

Отдельная история — люди, которые пью напиток натощак. Тут и раздражение стенок кишечника, и запуск процессов тахикардии. В общем, очень сомнительное начало дня.

Алкоголь

Кажется, бокал вина поможет набраться смелости, зарядиться энтузиазмом и горы свернуть. Но не тут-то было. Алкоголь притупляет работу нервной системы. А если увлечься и выпить чуть больше, можно и вовсе почувствовать себя без сил. Серьезные дозы алкоголя могут вызвать бессонницу. В таком случае выспаться и восполнить энергию вряд ли получится.

Газировка и пакетированные соки

Не секрет, что большинство подобных напитков содержит в своем составе чуть ли не всю таблицу Менделеева. Там много сахаров, ароматизаторов, консервантов.

Letidor.ru

Разумеется, если у вас нет глобальных проблем со здоровьем, то разово выпитый стакан сока урона не принесет. Но если таким образом подпитывать себя «витаминами» (многие до сих пор уверены, что сок из пакета — кладезь витаминов) регулярно и в приличных объемах, вполне может сформироваться зависимость, увеличится нагрузка на печень и почки.

От сахара происходят энергические подъемы и резкие спады.А это вызывает апатию и усталость.

Красное жирное мясо

Организму, в частности органам желудочно-кишечного тракта, довольно сложно переваривать жирные волокна мяса. К тому же чаще всего к мясу идут разные гарниры (например, жареная картошечка, макароны, рис) или соусы. На обработку подобной пищи организму требуется очень много энергии. Не удивительно, что после такого плотного приема пищи хочется отдохнуть на диване.

Кстати, по законам аюверды потребление мяса ведет к медлительности и быстрой усталости.

Рекомендую контролировать количество красного мяса в рационе, не переедать. А в качестве гарнира лучше подавать овощи (не крахмалистые!).

Фастфуд

Пожалуй, сэндвич, бургер, чипсы могут быть относительно безопасной едой, если только от начала до конца блюдо приготовлено дома (и притом человеком, который с ЗОЖ на ты). В подавляющем большинстве остальных случаев фастфуд содержит в своем составе огромное количество химических добавок, усилителей вкуса, трансжиров. Все это приводит не только к потере энергии, но и к ухудшению самочувствия в целом.

Letidor.ru

Приведу в качестве примера любимые многими картофельные чипсы. Их готовят во фритюре с добавлением большого количества соли, специй и масла (не всегда качественного!). В момент приготовления образуется вещество акриламид. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) отнесла это вещество к канцерогенам. А как мы знаем, при употреблении в очень больших количествах канцерогены могу приводить к возникновению онкологических заболеваний.