Существуют ли пищевые зависимости на самом деле

В последние несколько лет термин "пищевая зависимость" стал широко использоваться. Некоторые психологи даже выступают за признание его психиатрическим диагнозом, однако, несмотря на широкое его употребление, с этим термином согласны далеко не все. "Рамблер" решил выяснить, существует ли пищевая зависимость на самом деле. На этот вопрос помогла ответить врач-диетолог и основатель Центра диетологии Мелехина Анна.
На сегодняшний день такого термина не существует в международной классификации болезней. По словам Анны, пищевые пристрастия корректнее называть пищевыми привычками:
"Их формирование начинается еще до момента зачатия ребенка, большое влияние оказывает внутриутробное развитие, первый год жизни, выбор искусственного или грудного вскармливания. В целом основные пищевые привычки формируется до пяти лет. При этом истинной пищевой зависимости как таковой не формируется. Скорее, формируются паттерны питания. Например, стандартный паттерн: ребенок плачет, мама дает ему конфетку и говорит: "На, не плачь". Из-за этого формируется идея: если грустно, поможет конфетка. Ребенок становится взрослым и каждый раз, когда ему грустно, он начинает использовать сладкое. И это не зависимость: это просто использование сладкого в качестве утешения".
Действительно, довольно для многих людей именно еда становится неким утешением, а бывает и такое, что любимым лакомством мы вознаграждаем себя за какие-нибудь достижения в жизни. Вот, что об этом говорит диетолог:
"Мы идем в ресторан или, например, в кондитерскую и награждаем себя за сложный день, за достижения, за какие-то радостные моменты. Но это, опять же, не пищевая зависимость. Наша задача в этом случае — заметить, когда я ем сладкое, что со мной происходит до этого и найти в этом регулярность. Например, "когда я устаю, я всегда ем сладкое". Когда мы находим проблему, можно с этим что-то делать и как-то работать с привычками. Дальше мы наблюдаем за тем, как я могу поступать в ситуациях, когда устал или устала. Даю ли я себе право на отдых? Мы выявляем паттерн, работаем с убеждениями, находим и практикуем новые виды отдыха из неделю в неделю. Но так постепенного начинают формироваться новые способы поведения для случаев, когда мы обычно использовали сладкое".
Эксперт также отмечает, что вернуться к старым привычкам довольно легко, потому что они, как правило, очень укоренились, поскольку использовались человеком на протяжении многих лет. И поэтому, по словам Анны, пищевые паттерны требуют осознанного питания. В свою очередь, осознанное питание предполагает, что человек ест медленно и не отвлекается. Также важно прислушиваться к чувству голода и стараться есть досыта и при этом различать настоящий голод от желания просто что-нибудь "перехватить". Некоторые специалисты даже предлагают обращать внимание на цвет, запах, текстуру и вкус того, что вы едите, а также на то, как еда влияет на ваше настроение и самоощущение. Иными словами, не нужно потреблять пищу автоматически и бездумно.
"Речь идет не о пищевой зависимости, так как это некая демонизация вокруг еды. Важно опираться на доказательную базу и исследования, которые говорят о том, что пищевой зависимости на самом деле не существует",
— заключила врач-диетолог Мелехина Анна.
Чем чаще вы будете обращать внимание на чувство голода и другие физиологические ощущения, тем в дальнейшем вам будет проще отличить потребность заесть переживание от настоящего голода. Вы также научитесь распознавать триггеры, которые заставляют вас потреблять лишнее. Согласно ряду исследований, осознанное питание способствует смене пищевых привычек и избавлению от стресса.