Существуют ли пищевые зависимости на самом деле

"Мы идем в ресторан или, например, в кондитерскую и награждаем себя за сложный день, за достижения, за какие-то радостные моменты. Но это, опять же, не пищевая зависимость. Наша задача в этом случае — заметить, когда я ем сладкое, что со мной происходит до этого и найти в этом регулярность. Например, "когда я устаю, я всегда ем сладкое". Когда мы находим проблему, можно с этим что-то делать и как-то работать с привычками. Дальше мы наблюдаем за тем, как я могу поступать в ситуациях, когда устал или устала. Даю ли я себе право на отдых? Мы выявляем паттерн, работаем с убеждениями, находим и практикуем новые виды отдыха из неделю в неделю. Но так постепенного начинают формироваться новые способы поведения для случаев, когда мы обычно использовали сладкое".