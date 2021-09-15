Может ли еда реально навредить на мозгу

Все чаще врачи говорят о том, что на состояние здоровья влияет то, как человек питается. По мнению диетологов важно не столько считать калории, сколько питаться разнообразно и выбирать свежие продукты, которые не подвергались длительной обработке.

Дело в том, что полуфабрикаты, выпечка, продукты с консервантами, усилителями укуса и красителями могут непосредственно влиять на работу мозга. "Рамблер" разобрался в вопросе подробнее.

Качество потребляемой пищи оказывает прямое воздействие на работу мозга. Например, продукты с высоким гликемическим индексом могут вызвать помимо диабета, еще и депрессию. Алкоголь в принципе уничтожает нервную систему, а недостаток жирных аминокислот, содержащихся в рыбе, влияет на состояние когнитивных навыков. При этом жирное мясо может провоцировать развитие Альцгеймера.

Недавно исследователи из США проанализировали рацион питания 209 пациентов в возрасте 78 лет с диагнозом деменция и 418 их ровесников, не испытывающих проблем с деятельностью мозга.

В результате исследования выяснилось, что люди с деменцией чаще всего ели переработанную мясную продукцию (колбасы и паштеты), продукты с высоким содержанием крахмала, сладости вроде печенья и пирожных, а также употребляли алкоголь.