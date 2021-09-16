Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

В статье Eat This, Not That названы продукты, которые, по мнению обозревателя Даны Ли Смит, после 30 лет не стоит есть.

Автор не рекомендует питаться ароматизированными йогуртами, так как в них содержится слишком много сахара. Под запретом также пирожные, кексы и лепешки.

Газировка содержит слишком большое количество сахара и красителей, поэтому Смит рекомендует отказаться и от нее. В список также вошли соевые и сырные соусы, салями, чипсы, мясо с хрустящей корочкой, маргарин, бекон, белый хлеб, рогалики, продукты, содержащие пестициды, кофе со льдом, мороженое с кофеином, вегетарианские бургеры и консервированные фрукты.

Следует также ограничить употребление пива и коктейлей, так как алкоголь может провоцировать бессонницу, приводящую к непреодолимому голоду на следующий день. Кроме того, алкоголь ускоряет старение кожи.

По мнению автора, исключение из рациона именно этих продуктов поможет "стареть изящно" и оставаться в отличной форме.