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Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Стелла Шмель
13 минут назад

В статье Eat This, Not That названы продукты, которые, по мнению обозревателя Даны Ли Смит, после 30 лет не стоит есть.

Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Автор не рекомендует питаться ароматизированными йогуртами, так как в них содержится слишком много сахара. Под запретом также пирожные, кексы и лепешки.

Газировка содержит слишком большое количество сахара и красителей, поэтому Смит рекомендует отказаться и от нее. В список также вошли соевые и сырные соусы, салями, чипсы, мясо с хрустящей корочкой, маргарин, бекон, белый хлеб, рогалики, продукты, содержащие пестициды, кофе со льдом, мороженое с кофеином, вегетарианские бургеры и консервированные фрукты.

Следует также ограничить употребление пива и коктейлей, так как алкоголь может провоцировать бессонницу, приводящую к непреодолимому голоду на следующий день. Кроме того, алкоголь ускоряет старение кожи.

По мнению автора, исключение из рациона именно этих продуктов поможет "стареть изящно" и оставаться в отличной форме.

Ранее мы писали, какие продукты считаются опасными для пожилых.

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