5 продуктов, которые нельзя замораживать: чек-лист

Стремясь сохранить остатки неиспользованных продуктов, хозяйки часто кладут их в морозильную камеру, чтобы приготовить на следующий день, а то и вовсе оставить на несколько месяцев. Удобно также хранить сделанные самими полуфабрикаты блюд, чтобы по надобности просто вынуть из морозилки и быстро приготовить. Но некоторые продукты питания в замораживать просто нельзя. О них читайте в материале “Рамблера”.

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Картофельное пюре

Замораживать оставшееся после ужина картофельное пюре, надеясь употребить его позже, крайне нежелательно. Ничего страшного, конечно, не произойдет, но после разморозки вкус блюда будет потерян.

Арбуз

В арбузе содержится много воды, которая, расширяясь при заморозке, безвозвратно нарушает структуру его мякоти. После того, как вы разморозите арбуз, мякоть его превратится в неприглядную, скользкую субстанцию, которую вряд ли захочется есть.

Кофе

Кофейные зерна и молотый кофе вполне хорошо и долго хранятся в обычном кухонном шкафчике. Если же вам вдруг придет в голову попробовать заморозить кофе, будьте готовы к тому, что, вероятнее всего, его придется потом просто выбросить. Кофе пропитается влагой, а также приобретет неприятный запах и вкус, впитав в себя ароматы других замороженных продуктов, находящихся поблизости. Эксперимент наверняка закончится провалом, поэтому от заморозки кофе лучше отказаться сразу.

Соусы и мягкие сыры

При заморозке любые соусы и заправки, в которых содержатся сливки, мука или крахмал, а также мягкие виды сыра расслоятся и поменяют консистенцию. Вкус их тоже изменится. Поэтому остатки соусов лучше хранить в холодильнике не дольше недели.

Авокадо