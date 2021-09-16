Варенье и торт: что необычного приготовить из помидоров

Помидоры хороши с солью, сметаной, маслом или сами по себе. Однако если вам надоело день за днем есть томаты одинаково, попробуйте приготовить их как-то необычно. Например, сделать торт, варенье или аджапсандали (читайте ниже, что это такое).

Томатное варенье

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Необычный соус вкусом напоминает сладкий кетчуп, а консистенцией — желе или джем. Идеально для мяса, курицы и бутербродов с сыром.

Ингредиенты

4-5 спелых помидоров

1,5 стакана сахара

1 ч. ложка тмина

1 ч. ложка соли, четверть ложки корицы

1 ст. ложка тертого свежего имбиря

3 ст. ложки лимонного сока

Половинка мелко нарезанного перца чили

Гвоздика по вкусу

Приготовление

Тщательно помыть томаты, очистить от кожуры, окунув овощ в кипяток; Порезать на крупные кубики и положить в глубокий сотейник; Добавить остальные ингредиенты, тщательно перемешать; Включить огонь на максимум, довести до кипения; Варить на слабом огне полтора часа; Остудить и подавать к блюду; Варенье хранится в холодильнике неделю. Для длительного хранения его следует разложить по стерилизованным банкам и закатать.

Лысые помидоры

Отличная закуска: отлично дополнит любой салат или спасет в момент, когда лень варить гарнир.

Ингредиенты

500 г сливовидных помидоров или черри

4 порубленных зубчика чеснока

1 ст. ложка сушеного орегано

1 ст. ложка бальзамического уксуса

2 ст. ложки оливкового масла

соль и перец по вкусу

Приготовление

Тщательно вымыть помидоры и залить кипятком, пока не начнет лопаться кожица; Слить кипяток и залить помидоры ледяной водой; Аккуратно удалить кожицу; Поместить помидоры в контейнер, добавить все ингредиенты, тщательно встряхнуть; Поместить в холодильник на 2 часа, подавать охлажденным.

Аджапсандали

Блюдо кавказкой кухни похоже на рататуй: в составе много овощей и специй. Однако, в отличие от французского рагу, аджапсандали подается холодным.

Ингредиенты (4 порции)

2 баклажана;

2 картофелины;

2 некрупных помидора;

1 зеленый болгарский перец;

1 красный болгарский перец;

1 острый перец;

1 репчатый лук;

1 пучок базилика или кинзы;

3 зубчика чеснока;

1 пакетик томатной пасты;

растительное масло для жарки.

Приготовление

Порезать кубиками перцы и баклажаны; Слегка обжарить баклажаны на разогретом растительном масле и удалить излишки масла; Поставить вариться нарезанный кубиками картофель до готовности; Обжарить лук, острый перец и давленый чеснок до мягкости перца; Добавить томатную пасту, обжарить 5 минут на сильном огне; Добавить помидоры, переключить на слабый огонь; Соединить все ингредиенты в одной сковороде, жарить на сильном огне 3-5 минут, постоянно перемешивая; Посолить и поперчить по вкусу, украсить рубленой зеленью.

Быстрая пицца

Заказывать постоянно пиццу дорого, ждать долго. Лучше приготовить блюдо в своей печи.

Ингредиенты (4 порции)

Белый хлеб: батон, чиабатта или толстый багет;

2-3 зубчика чеснока,

50 г сливочного масла,

100 г моцареллы,

1-2 свежих томатов;

сушеный или свежий базилик;

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Пропустить чеснок через чеснокодавилку и смешать с размягченным маслом; Разрезать вдоль хлеб, смазать маслом с чесноком; Положить нарезанный кружочками сыр, сверху помидоры; Готовить до золотистой корочки сыра, украсить базиликом.

Томатный торт

Да, и такое тоже бывает: вспоминаем, что некоторые ботаники считают помидоры фруктами. Сладкие, мягкие и вкусные — идеальные плоды для сладкой выпечки!

Ингредиенты

600 гр муки

200 гр сливочного масла

200 гр сметаны

200 гр сливочного масла

200 гр сахара

2 яйца

мякоть 2-3 томатов

1 ч.л. соды

400 гр творога

1 банка сгущенного молока

Приготовление