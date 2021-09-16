Варенье и торт: что необычного приготовить из помидоров

Помидоры хороши с солью, сметаной, маслом или сами по себе. Однако если вам надоело день за днем есть томаты одинаково, попробуйте приготовить их как-то необычно. Например, сделать торт, варенье или аджапсандали (читайте ниже, что это такое).
Томатное варенье
Необычный соус вкусом напоминает сладкий кетчуп, а консистенцией — желе или джем. Идеально для мяса, курицы и бутербродов с сыром.
Ингредиенты
- 4-5 спелых помидоров
- 1,5 стакана сахара
- 1 ч. ложка тмина
- 1 ч. ложка соли, четверть ложки корицы
- 1 ст. ложка тертого свежего имбиря
- 3 ст. ложки лимонного сока
- Половинка мелко нарезанного перца чили
- Гвоздика по вкусу
Приготовление
- Тщательно помыть томаты, очистить от кожуры, окунув овощ в кипяток;
- Порезать на крупные кубики и положить в глубокий сотейник;
- Добавить остальные ингредиенты, тщательно перемешать;
- Включить огонь на максимум, довести до кипения;
- Варить на слабом огне полтора часа;
- Остудить и подавать к блюду;
- Варенье хранится в холодильнике неделю. Для длительного хранения его следует разложить по стерилизованным банкам и закатать.
Лысые помидоры
Отличная закуска: отлично дополнит любой салат или спасет в момент, когда лень варить гарнир.
Ингредиенты
- 500 г сливовидных помидоров или черри
- 4 порубленных зубчика чеснока
- 1 ст. ложка сушеного орегано
- 1 ст. ложка бальзамического уксуса
- 2 ст. ложки оливкового масла
- соль и перец по вкусу
Приготовление
- Тщательно вымыть помидоры и залить кипятком, пока не начнет лопаться кожица;
- Слить кипяток и залить помидоры ледяной водой;
- Аккуратно удалить кожицу;
- Поместить помидоры в контейнер, добавить все ингредиенты, тщательно встряхнуть;
- Поместить в холодильник на 2 часа, подавать охлажденным.
Аджапсандали
Блюдо кавказкой кухни похоже на рататуй: в составе много овощей и специй. Однако, в отличие от французского рагу, аджапсандали подается холодным.
Ингредиенты (4 порции)
- 2 баклажана;
- 2 картофелины;
- 2 некрупных помидора;
- 1 зеленый болгарский перец;
- 1 красный болгарский перец;
- 1 острый перец;
- 1 репчатый лук;
- 1 пучок базилика или кинзы;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 пакетик томатной пасты;
- растительное масло для жарки.
Приготовление
- Порезать кубиками перцы и баклажаны;
- Слегка обжарить баклажаны на разогретом растительном масле и удалить излишки масла;
- Поставить вариться нарезанный кубиками картофель до готовности;
- Обжарить лук, острый перец и давленый чеснок до мягкости перца;
- Добавить томатную пасту, обжарить 5 минут на сильном огне;
- Добавить помидоры, переключить на слабый огонь;
- Соединить все ингредиенты в одной сковороде, жарить на сильном огне 3-5 минут, постоянно перемешивая;
- Посолить и поперчить по вкусу, украсить рубленой зеленью.
Быстрая пицца
Заказывать постоянно пиццу дорого, ждать долго. Лучше приготовить блюдо в своей печи.
Ингредиенты (4 порции)
- Белый хлеб: батон, чиабатта или толстый багет;
- 2-3 зубчика чеснока,
- 50 г сливочного масла,
- 100 г моцареллы,
- 1-2 свежих томатов;
- сушеный или свежий базилик;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
- Пропустить чеснок через чеснокодавилку и смешать с размягченным маслом;
- Разрезать вдоль хлеб, смазать маслом с чесноком;
- Положить нарезанный кружочками сыр, сверху помидоры;
- Готовить до золотистой корочки сыра, украсить базиликом.
Томатный торт
Да, и такое тоже бывает: вспоминаем, что некоторые ботаники считают помидоры фруктами. Сладкие, мягкие и вкусные — идеальные плоды для сладкой выпечки!
Ингредиенты
- 600 гр муки
- 200 гр сливочного масла
- 200 гр сметаны
- 200 гр сливочного масла
- 200 гр сахара
- 2 яйца
- мякоть 2-3 томатов
- 1 ч.л. соды
- 400 гр творога
- 1 банка сгущенного молока
Приготовление
- Кусочки сливочного масла растопить на водяной бане, не доводя до кипения, оставить остывать в холодильник;
- Просеять муку, смешать с содой;
- Положить в миску яйца, взбить миксером, всыпать сахар.
- Во взбитую пышную массу добавить томаты, тщательно перемешать;
- Добавить муку, перемешать, отправить в холодильник на полчаса;
- Творог, сгущенное молоко и сметану взбить до однородной массы, отправить в холодильник.
- Вынуть на 10 минут масло, дать ему растаять;
- Духовку разогреть до 200С
- Разрезать тесто на равные части, раскатать одну из частей в пласт и равномерно положить на противень, смазанный маслом;
- Пока готовится один корж, то же самое проделать со вторым и остальными коржами;
- Объединить масло с кремом, взбить;
- Намазать крем на коржи и соединить коржи друг с другом. Остатками крема смазать бока и поверхность;
- Отправить на 4-6 часов в холодильник.