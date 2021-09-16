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Варенье, торт и еще 3 необычных блюда, которые можно приготовить из помидоров

Дарья Амосова
2 часа назад

Помидоры хороши с солью, сметаной, маслом или сами по себе. Однако если вам надоело день за днем есть томаты одинаково, попробуйте приготовить их как-то необычно. Например, сделать торт, варенье или аджапсандали (читайте ниже, что это такое).

Варенье и торт: что необычного приготовить из помидоров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Томатное варенье

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Необычный соус вкусом напоминает сладкий кетчуп, а консистенцией — желе или джем. Идеально для мяса, курицы и бутербродов с сыром.

Ингредиенты

  • 4-5 спелых помидоров
  • 1,5 стакана сахара
  • 1 ч. ложка тмина
  • 1 ч. ложка соли, четверть ложки корицы
  • 1 ст. ложка тертого свежего имбиря
  • 3 ст. ложки лимонного сока
  • Половинка мелко нарезанного перца чили
  • Гвоздика по вкусу

Приготовление

  1. Тщательно помыть томаты, очистить от кожуры, окунув овощ в кипяток;
  2. Порезать на крупные кубики и положить в глубокий сотейник;
  3. Добавить остальные ингредиенты, тщательно перемешать;
  4. Включить огонь на максимум, довести до кипения;
  5. Варить на слабом огне полтора часа;
  6. Остудить и подавать к блюду;
  7. Варенье хранится в холодильнике неделю. Для длительного хранения его следует разложить по стерилизованным банкам и закатать.

Лысые помидоры

Отличная закуска: отлично дополнит любой салат или спасет в момент, когда лень варить гарнир.

Ингредиенты

  • 500 г сливовидных помидоров или черри
  • 4 порубленных зубчика чеснока
  • 1 ст. ложка сушеного орегано
  • 1 ст. ложка бальзамического уксуса
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • соль и перец по вкусу

Приготовление

  1. Тщательно вымыть помидоры и залить кипятком, пока не начнет лопаться кожица;
  2. Слить кипяток и залить помидоры ледяной водой;
  3. Аккуратно удалить кожицу;
  4. Поместить помидоры в контейнер, добавить все ингредиенты, тщательно встряхнуть;
  5. Поместить в холодильник на 2 часа, подавать охлажденным.

Аджапсандали

Блюдо кавказкой кухни похоже на рататуй: в составе много овощей и специй. Однако, в отличие от французского рагу, аджапсандали подается холодным.

Ингредиенты (4 порции)

  • 2 баклажана;
  • 2 картофелины;
  • 2 некрупных помидора;
  • 1 зеленый болгарский перец;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 1 острый перец;
  • 1 репчатый лук;
  • 1 пучок базилика или кинзы;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 пакетик томатной пасты;
  • растительное масло для жарки.

Приготовление

  1. Порезать кубиками перцы и баклажаны;
  2. Слегка обжарить баклажаны на разогретом растительном масле и удалить излишки масла;
  3. Поставить вариться нарезанный кубиками картофель до готовности;
  4. Обжарить лук, острый перец и давленый чеснок до мягкости перца;
  5. Добавить томатную пасту, обжарить 5 минут на сильном огне;
  6. Добавить помидоры, переключить на слабый огонь;
  7. Соединить все ингредиенты в одной сковороде, жарить на сильном огне 3-5 минут, постоянно перемешивая;
  8. Посолить и поперчить по вкусу, украсить рубленой зеленью.

Быстрая пицца

Заказывать постоянно пиццу дорого, ждать долго. Лучше приготовить блюдо в своей печи.

Ингредиенты (4 порции)

  • Белый хлеб: батон, чиабатта или толстый багет;
  • 2-3 зубчика чеснока,
  • 50 г сливочного масла,
  • 100 г моцареллы,
  • 1-2 свежих томатов;
  • сушеный или свежий базилик;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Пропустить чеснок через чеснокодавилку и смешать с размягченным маслом;
  2. Разрезать вдоль хлеб, смазать маслом с чесноком;
  3. Положить нарезанный кружочками сыр, сверху помидоры;
  4. Готовить до золотистой корочки сыра, украсить базиликом.

Томатный торт

Да, и такое тоже бывает: вспоминаем, что некоторые ботаники считают помидоры фруктами. Сладкие, мягкие и вкусные — идеальные плоды для сладкой выпечки!

Ингредиенты

  • 600 гр муки
  • 200 гр сливочного масла
  • 200 гр сметаны
  • 200 гр сливочного масла
  • 200 гр сахара
  • 2 яйца
  • мякоть 2-3 томатов
  • 1 ч.л. соды
  • 400 гр творога
  • 1 банка сгущенного молока

Приготовление

  1. Кусочки сливочного масла растопить на водяной бане, не доводя до кипения, оставить остывать в холодильник;
  2. Просеять муку, смешать с содой;
  3. Положить в миску яйца, взбить миксером, всыпать сахар.
  4. Во взбитую пышную массу добавить томаты, тщательно перемешать;
  5. Добавить муку, перемешать, отправить в холодильник на полчаса;
  6. Творог, сгущенное молоко и сметану взбить до однородной массы, отправить в холодильник.
  7. Вынуть на 10 минут масло, дать ему растаять;
  8. Духовку разогреть до 200С
  9. Разрезать тесто на равные части, раскатать одну из частей в пласт и равномерно положить на противень, смазанный маслом;
  10. Пока готовится один корж, то же самое проделать со вторым и остальными коржами;
  11. Объединить масло с кремом, взбить;
  12. Намазать крем на коржи и соединить коржи друг с другом. Остатками крема смазать бока и поверхность;
  13. Отправить на 4-6 часов в холодильник.
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