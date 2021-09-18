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Названы способы выбрать спелый банан

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Одним из главных критериев при выборе банана является цвет кожуры — он должен быть нежно-желтым или золотистым. Об этом сообщает китайский портал Sohu, передает РИА Новости.

Названы способы выбрать спелый банан
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кроме того, о зрелости фрукта говорит его твердость. Недозрелые бананы более твердые, а их кожура не эластичная. В то же время перезрелые фрукты мягкие, однако от них остается ощущение «клейкости». Лучше отдать предпочтение бананам, которые имеют эластичную кожуру и не продавливаются.

Эксперты также советуют выбирать искривленные бананы, поскольку они более сладкие и вкусные, чем прямые.

Еда,РИА Новости,
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