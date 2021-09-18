Названы способы выбрать спелый банан

Одним из главных критериев при выборе банана является цвет кожуры — он должен быть нежно-желтым или золотистым. Об этом сообщает китайский портал Sohu, передает РИА Новости .

Кроме того, о зрелости фрукта говорит его твердость. Недозрелые бананы более твердые, а их кожура не эластичная. В то же время перезрелые фрукты мягкие, однако от них остается ощущение «клейкости». Лучше отдать предпочтение бананам, которые имеют эластичную кожуру и не продавливаются.