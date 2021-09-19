Диетолог назвала лучшее время для употребления кофе

Врач-диетолог и нутрициолог Ирина Лизун в беседе с радио Sputnik назвала лучшее время суток для употребления кофе. По ее словам, этот напиток следует пить утром во время или после еды, а также не заменять им обед.

Поскольку кофе стимулирует выработку соляной кислоты, он может быть вредным для желудка, предупредила врач. В частности, у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, повышенной кислотностью желудка и гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт и изжогу.

В дневное время кофе не следует пить в качестве замены обеда, так как не содержит необходимых для организма человека питательных веществ. Однако он может быть неплохим перекусом. Также диетолог посоветовала не употреблять кофе по вечерам людям, имеющим проблемы со сном. Из-за стимулирующего действия его не рекомендуется пить за три-четыре часа до сна.