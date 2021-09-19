Ученые назвали напиток, продлевающий жизнь

Один стакан молока в день может существенно продлить жизнь. К тому выводу пришли ученые из Редингского университета, сообщает газета Express.
В ходе исследования были собраны данные о состоянии здоровья двух миллионов жителей США и Великобритания. В итоге выяснилось, что молоко на 14% уменьшает риск ишемической болезни сердца. Кроме того, этот напиток способен снизить уровень холестерина.
Однако у пьющих молоко людей обычно более высокий индекс массы тела. Однако, автор исследования Вимал Карани отмечает, что нет прямых доказательств связи между употреблением молока и развитием диабета.
Ранее ученые выяснили, что молоко помогло древним людям мигрировать по степи. Таким образом, они смогли раскрыть загадку древних массовых миграций на большое расстояние.