9 продуктов, которые нельзя готовить в мультиварке

Незаменимая вещь на кухне, которая освобождает время и руки, — это, конечно же, мультиварка. Но при всей универсальности этот чудо-гаджет подходит не для всех продуктов. «Рамблер» рассказывает, что лучше не готовить в мультиварке.

Морепродукты

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Кальмары, креветки, мидии и другие дары моря нельзя подвергать длительной тепловой обработке. Как правило, их бросают в подсоленную кипящую воду и почти сразу снимают с огня. Если передержать, то нежный кальмар рискует превратиться в грубую резиновую подошву. Поэтому для приготовления морепродуктов проще использовать обычную кастрюлю.

Рис

Казалось бы, что здесь сложного? Но во всем есть свои нюансы. Приготовить идеальный рассыпчатый рис не всегда получается даже у тех, кто отлично умеет готовить, а так хочется какой-то стабильности. Если рис варить слишком долго, он может склеиться, поэтому обычный рис не подойдет для мультиварки, лучше взять пропаренный.

Макароны

Например, спагетти в мультиварку просто не поместятся, а ломать, впрочем, как и промывать, — удел не слишком просвещенных. В мультиварке любые макароны, скорее всего, разварятся и станут липкими. Чтобы приготовить те самые макароны al dente, во-первых, стоит выбирать макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, а во-вторых, для варки возьмите обычную кастрюлю. Как только вода закипит, добавьте немного соли и оливкового масла, затем положите макароны, спагетти при этом ломать не нужно, просто подождите немного и через минуту-другую их можно будет легко уложить в кастрюлю полностью. Еще один секрет — снять кастрюлю с огня и слить воду за одну минуту до полной готовности. Время приготовления обычно указано на упаковке.

Бекон

Поджаренный бекон — прекрасная идея для воскресного завтрака. Но лучше всего его готовить на обычной сковороде, в мультиварке не получится хрустящая корочка, ради которой хочется просыпаться в собственный выходной и связываться с приготовлением завтрака.

Алкоголь

Принцип работы мультиварки заключается в медленном нагревании. Если в рецепте присутствует любой напиток, содержащий спирт, будь то вино, коньяк или ликер, то для мультиварки он не подойдет. А все потому, что спирты должны испаряться при высокой температуре и достаточно быстро. Тогда вкус получится именно таким, каким и был задуман. В мультиварке же получится нечто иное.

Каша на молоке

Если в мультиварке нет специального режима для приготовления каши на молоке, то не стоит рисковать собственной кухней. Молоко очень любит убегать при закипании, поэтому лучше потратить время и приготовить молочную кашу в кастрюльке, причем важно вовремя убавить огонь и постоянно помешивать.

Замороженные продукты

Замороженные овощные смеси очень выручают, когда нужно срочно приготовить гарнир, но все-таки не настолько, чтобы просто забросить их в мультиварку и забыть. При приготовлении выделяется много воды, которая должна быстро испаряться, иначе вместо овощей получится каша. В этом случае лучше воспользоваться сковородой. А кроме того, замороженные продукты снижают общую температуру приготовления, поэтому так сложно предсказать, какой же вкус может получиться на выходе.

Куриная грудка

Казалось бы, что может быть сложнее куриной грудки? На первый взгляд, ничего. Но во всем есть свои нюансы. Сочная куриная грудка моментально готовится на сковороде-гриль, а вот мультиварка дает менее предсказуемый результат — нежное мясо может оказаться пересушенным.

Зеленые овощи