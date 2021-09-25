Какие фрукты нельзя сочетать с алкоголем: чек-лист

Веселиться на празднике без алкоголя — на такое способны исключительные личности и, конечно, дети, но у них обычно нет выбора. А все остальные не обходятся на вечеринках без спиртного, причем многие в качестве закуски предпочитают фрукты. "Рамблер" выяснил, какие фрукты несовместимы с алкоголем и почему.

Виноград

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Гроздь спелого винограда очень эффектно смотрится на тарелке с фруктами, но пусть там и остается, если кроме фруктов на столе есть алкогольные напитки. В винограде содержится много глюкозы, из-за которой опьянение наступает быстрее, чем хотелось бы. Также виноград может привести к нарушению пищеварения.

Арбуз

Лучший вариант — оставить арбуз на следующий день. Он освежит, взбодрит и поможет легче пережить последствия алкогольной интоксикации. А вот со спиртными напитками его лучше не сочетать. В арбузе содержится достаточное количество глюкозы, которая препятствует расщеплению этанола в организме.

Дыня

Дыня несовместима с алкоголем по той же причине, что и арбуз, но кроме того может спровоцировать диарею. Поэтому лучше всего убрать ее обратно в холодильник и съесть в другой раз как десерт, а не закуску.

Цитрусовые

Лимон принято подавать к коньяку и водке, лайм — к текиле, а апельсиновый сок — частый ингредиент в алкогольных коктейлях. Но тем, кому все-таки не безразлично состояние собственного здоровья, стоит придумать иные сочетания. В цитрусовых содержатся кислоты, которые в сочетании с алкоголем нарушают работу желудочно-кишечного тракта. А грейпфрут затрудняет выработку некоторых ферментов печени, из-за чего организм хуже справляется с выведением алкоголя.

Дуриан

Любителям экзотики следует быть осторожными. Дуриан содержит вещество, которое при взаимодействии с алкоголем может спровоцировать резкий скачок артериального давления даже у тех, кто хорошо чувствует, когда пора остановиться. Последствия могут быть самыми печальными вплоть до летального исхода.

Манго