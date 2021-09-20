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Кофейное похмелье: что делать, если кофе больше не бодрит

Дарья Амосова
5 часов назад

Кофе — большая часть нашей культуры. На чашечку ароматного латте зовут друзей или возлюбленных, на совещаниях проводят кофе-брейки, коллеги обсуждают рабочие и личные вопросы, попивая капучино из автомата. Напиток прочно ассоциируется с утром и продуктивным днем: в вашем окружении наверняка есть человек, который клянется, что не может начать день без чашки кофе. А лучше двух. В идеале трех или четырех. Увлечение напитком не проходит бесследно: в последние годы врачи говорят о таком явлении, как кофейное похмелье. Что это такое и чем оно грозит вашему здоровью — читайте ниже.

Как побороть кофейное похмелье
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как работает кофеин

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Кофеиносодержащие напитки многие считают целебным эликсиром, дарующим бодрость и хорошее настроение. Многие признаются, что не могут нормально соображать утром, пока не выпьют свой кофе. Кофеин также содержится в чае, газировке, энергетиках. В этой статье мы будем говорить именно о кофе.

Кофеин воздействует на нервные окончания мозга, блокируя аденозин — вещество, которое отвечает за усталость. После чашки капучино мы действительно чувствуем себя лучше. Научно доказано, что кофеин улучшает внимательность и концентрацию, повышает мотивацию, устраняет незначительные симптомы сонливости и повышает настроение. Однако кофеин не устраняет усталость как таковую, а лишь делает ее «невидимой» для организма.

Когда наступает кофейное похмелье

Кофеин начинает действовать через 30-60 минут после приема. Период полураспада составляет от трех до пяти часов. В этот период стимулирующий эффект напитка спадает: падает продуктивность, возвращается сонливость, ухудшается концентрация.

В попытках взбодриться мы тянемся за еще одной чашкой кофе: она бодрит, но уже не так сильно, и мы пьем еще. В итоге днем мы пьем слишком много кофе, не можем заснуть ночью, утром тянемся за добавкой — и все повторяется, только теперь одной чашки капучино недостаточно.

Кофе не дарит энергию, а берет ее в долг у тела и его ресурсов. Постоянно заимствовать силы невозможно: в один момент организм все-таки истощает запасы. В итоге наступает кофейное похмелье — состояние, при котором человек чувствует невероятную усталость, но не может нормально отдохнуть из-за кофеиновой стимуляции.

Симптомы кофейного похмелья

Проявления зависят от того, насколько долго вы пьете кофе и в каких количествах. Симптомы кофейного похмелья схожи с симптомами усталости до принятия кофе, только более интенсивные:

  • раздражительность
  • агрессивность
  • головная боль
  • невозможность сконцентрироваться
  • бессонница
  • отсутствие аппетита
  • тревожность
  • ощущение, что вы ничего не успеваете

Как убрать симптомы кофейного похмелья

Пить достаточно воды. Основное правило — один стакан воды на один шот эспрессо. Так организм быстрее выведет кофеин из организма, а мозг не будет ощущать симптомы обезвоживания. В капучино или латте среднего объема содержится один шот, в большом напитке — два.

Есть бананы и сыр. Кофе вымывает калий из организма. Симптомы недостатка вещества — раздражительность, хроническая усталость, учащенное сердцебиение — похожи на симптомы кофейного похмелья. Если чувствуете, что перепили капучино, съешьте банан или бутерброд с сыром. Эти продукты богаты калием, а также есть в любом магазине.

Не употреблять кофеин за 12 часов до сна. Полностью кофеин выводится из организма за 7-8, а иногда и 10-12 часов. Чтобы не мучаться от бессонницы, выпивайте последнюю чашку напитка в 12:00 — 14:00 (если идете спать в 00:00 и 02:00 соответственно).

Пить меньше 400 мг кофе в день. Это примерно 3-4 чашки капучино или латте.

Бодриться без кофе. Например, принять контрастный душ, сходить на пробежку, сделать зарядку.

Убирать кофе из жизни но постепенно. Если вы испытали симптомы кофейного похмелья, организм уже «подсел». Бросать пить кофе резко можно, но не нужно. В течение нескольких недель у организма будет «ломка»: головные боли, раздражительность, сонливость, невозможность работать. Лучше сокращать потребление постепенно. Например, пить кофе только дома, а не на работе, или не заказывать напиток после обеда.

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