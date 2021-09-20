Как побороть кофейное похмелье

Кофе — большая часть нашей культуры. На чашечку ароматного латте зовут друзей или возлюбленных, на совещаниях проводят кофе-брейки, коллеги обсуждают рабочие и личные вопросы, попивая капучино из автомата. Напиток прочно ассоциируется с утром и продуктивным днем: в вашем окружении наверняка есть человек, который клянется, что не может начать день без чашки кофе. А лучше двух. В идеале трех или четырех. Увлечение напитком не проходит бесследно: в последние годы врачи говорят о таком явлении, как кофейное похмелье. Что это такое и чем оно грозит вашему здоровью — читайте ниже.

Как работает кофеин

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Кофеиносодержащие напитки многие считают целебным эликсиром, дарующим бодрость и хорошее настроение. Многие признаются, что не могут нормально соображать утром, пока не выпьют свой кофе. Кофеин также содержится в чае, газировке, энергетиках. В этой статье мы будем говорить именно о кофе.

Кофеин воздействует на нервные окончания мозга, блокируя аденозин — вещество, которое отвечает за усталость. После чашки капучино мы действительно чувствуем себя лучше. Научно доказано, что кофеин улучшает внимательность и концентрацию, повышает мотивацию, устраняет незначительные симптомы сонливости и повышает настроение. Однако кофеин не устраняет усталость как таковую, а лишь делает ее «невидимой» для организма.

Когда наступает кофейное похмелье

Кофеин начинает действовать через 30-60 минут после приема. Период полураспада составляет от трех до пяти часов. В этот период стимулирующий эффект напитка спадает: падает продуктивность, возвращается сонливость, ухудшается концентрация.

В попытках взбодриться мы тянемся за еще одной чашкой кофе: она бодрит, но уже не так сильно, и мы пьем еще. В итоге днем мы пьем слишком много кофе, не можем заснуть ночью, утром тянемся за добавкой — и все повторяется, только теперь одной чашки капучино недостаточно.

Кофе не дарит энергию, а берет ее в долг у тела и его ресурсов. Постоянно заимствовать силы невозможно: в один момент организм все-таки истощает запасы. В итоге наступает кофейное похмелье — состояние, при котором человек чувствует невероятную усталость, но не может нормально отдохнуть из-за кофеиновой стимуляции.

Симптомы кофейного похмелья

Проявления зависят от того, насколько долго вы пьете кофе и в каких количествах. Симптомы кофейного похмелья схожи с симптомами усталости до принятия кофе, только более интенсивные:

раздражительность

агрессивность

головная боль

невозможность сконцентрироваться

бессонница

отсутствие аппетита

тревожность

ощущение, что вы ничего не успеваете

Как убрать симптомы кофейного похмелья

Пить достаточно воды. Основное правило — один стакан воды на один шот эспрессо. Так организм быстрее выведет кофеин из организма, а мозг не будет ощущать симптомы обезвоживания. В капучино или латте среднего объема содержится один шот, в большом напитке — два.

Есть бананы и сыр. Кофе вымывает калий из организма. Симптомы недостатка вещества — раздражительность, хроническая усталость, учащенное сердцебиение — похожи на симптомы кофейного похмелья. Если чувствуете, что перепили капучино, съешьте банан или бутерброд с сыром. Эти продукты богаты калием, а также есть в любом магазине.

Не употреблять кофеин за 12 часов до сна. Полностью кофеин выводится из организма за 7-8, а иногда и 10-12 часов. Чтобы не мучаться от бессонницы, выпивайте последнюю чашку напитка в 12:00 — 14:00 (если идете спать в 00:00 и 02:00 соответственно).

Пить меньше 400 мг кофе в день. Это примерно 3-4 чашки капучино или латте.

Бодриться без кофе. Например, принять контрастный душ, сходить на пробежку, сделать зарядку.