Продукты, которые помогут справиться с бессонницей

Иногда причиной бессонницы, как и чрезмерной усталости, может стать то, что вы съели тот или иной продукт. Практикующий психолог и бизнес-тренер, коуч, автор бестселлеров "Женщина Высшего Пилотажа" и "Как зарабатывать миллионы", Вероника Хацкевич рассказала "Рамблеру", как наш рацион влияет на качество сна и какие продукты помогают лучше спать, а каких стоит избегать, если у вас бессонница?

Ни для кого не секрет, что на качество сна влияет множество факторов. И некоторые продукты доказано улучшают или ухудшают сон. По словам эксперта, положительно на сон влияет вся еда, богатая аминокислотой триптофан, например, молочные продукты, орехи и семечки, мед, яйца.

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"Киви богат витаминами и минералами, в частности, витаминами С и Е, калием и фолиевой кислотой. Некоторые исследования показывают, что если съесть два киви за час до сна, то качество сна повышается, засыпать становится проще. Возможно, причина в антиоксидантных свойствах киви, а также высоком содержании серотонина. Но не стоит увлекаться киви на голодный желудок — у этого фрукта высокая кислотность".

Также жирная рыба содержит большие дозы витамина D и омега-3 жирных кислот, которые напрямую влияют на выработку серотонина в организме. Особенно это актуально для зимнего периода, когда уровень витамина D значительно снижается даже у жителей юга. Некоторые исследования показывают, что употребление жирной рыбы трижды в неделю повышает не только качество сна, но и в целом жизненный тонус.

Хацкевич также утверждает, что и орехи считаются продуктом, улучшающим сон. Так, миндаль, грецкие орехи, фисташки и кешью содержат натуральный мелатонин, а также цинк, магний и другие полезные минералы, необходимые для нормальной работы организма. Согласно данным ученых, регулярное употребление орехов помогает людям с бессонницей лучше спать. При этом стоит отметить, что орехи лучше не есть прямо перед сном, поскольку они могут спровоцировать тяжесть в желудке.

Что же касается продуктов, которые снижают количество сна. По словам эксперта, к ним относятся мороженое, торты и любые другие сладости, съеденные незадолго до сна.

"Большое количество сахара повышает уровень инсулина, мешая организму успокоиться и уснуть. Также от сладкого повышается уровень гормона кортизола, отвечающего за борьбу со стрессом. Вспомните, как мамы в американских сериалах запрещают детям есть сладкое, чтобы они не были гиперактивными, — на это есть свои вполне конкретные причины",

— поделилась Вероника.

Она также утверждает, что для хорошего сна необходимо исключить грейпфруты, апельсины и все цитрусовые, поскольку они имеют высокий уровень кислотности, раздражают желудок и кишечник, вызывая изжогу, вздутие и прочие неприятные ощущения. После такого ужина заснуть будет тяжело чисто физически. Таким же эффектом могут обладать томаты, пища с острым перцем и в том числе вино.

Что же касается других напитков, то те, что с высоким содержанием кофеина влияют на сон негативно самым прямым образом:

"Речь идет не только о кофе, который пить на ночь точно никто не будет, а еще и о зеленом и черном чае, газировке, энергетиках, горячем шоколаде и какао. Все эти напитки имеют высочайший уровень кофеина и помешают вам уснуть. Такая же ситуация со многими травяными чаями. Некоторые сборы действительно помогут уснуть, а вот другие, наоборот, взбодрят".