Назван фрукт, которой поможет улучшить пищеварение

Диетолог Эми Гудсон отметила, что для осеннего рациона наиболее популярными продуктами являются тыква, яблоки или кабачки. А вот про продукт, который также укрепит здоровье и поможет улучшить работу кишечника, зачастую забывают. Этот фрукт вы найдете в любом магазине и он доступен по цене. Поэтому его рекомендуется не игнорировать.
Груши очень полезны для здоровья. Они улучшают пищеварение и поддерживают здоровье кишечника. Об этом сообщает Eat This, Not That!.
«В грушах среднего размера содержится около 6 граммов клетчатки. Они полезны для здоровья сердца и кишечника»,
— отметила диетолог.
Эксперт напомнила, что клетчатка помимо влияния на кишечник, также может снизить риск возникновения хронический заболеваний.Диетолог посоветовала добавить к грушам козий сыр или же делать из фрукта смузи, чтобы продукт был вкуснее.