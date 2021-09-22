Назван фрукт, которой поможет улучшить пищеварение

Диетолог Эми Гудсон отметила, что для осеннего рациона наиболее популярными продуктами являются тыква, яблоки или кабачки. А вот про продукт, который также укрепит здоровье и поможет улучшить работу кишечника, зачастую забывают. Этот фрукт вы найдете в любом магазине и он доступен по цене. Поэтому его рекомендуется не игнорировать.