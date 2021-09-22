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Назван фрукт, которой поможет улучшить пищеварение

Letidor.ruиещё 2
1 час назад

Диетолог Эми Гудсон отметила, что для осеннего рациона наиболее популярными продуктами являются тыква, яблоки или кабачки. А вот про продукт, который также укрепит здоровье и поможет улучшить работу кишечника, зачастую забывают. Этот фрукт вы найдете в любом магазине и он доступен по цене. Поэтому его рекомендуется не игнорировать.

Назван фрукт, которой поможет улучшить пищеварение
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Груши очень полезны для здоровья. Они улучшают пищеварение и поддерживают здоровье кишечника. Об этом сообщает Eat This, Not That!.

«В грушах среднего размера содержится около 6 граммов клетчатки. Они полезны для здоровья сердца и кишечника»,

— отметила диетолог.

Эксперт напомнила, что клетчатка помимо влияния на кишечник, также может снизить риск возникновения хронический заболеваний.Диетолог посоветовала добавить к грушам козий сыр или же делать из фрукта смузи, чтобы продукт был вкуснее.

Еда,
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