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Врач назвала худшие блюда для завтрака

Мира Маркина
1 час назад

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Батюхно назвала блюда, которые не стоит есть на завтрак. Об этом пишет «Газета.Ru».

Названы худшие блюда для завтрака
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Самое худшее блюдо для завтрака, по словам врача, — это бутерброд. Он не содержит полезных микроэлементов и обеспечивает организм только большим количеством жиров и калорий. Медик посоветовала заменить хлеб на цельнозерновой, а вместо колбасы положить сыр, если невозможно совсем отказаться от бутербродов с утра.

Кроме того, не стоит завтракать быстрорастворимыми кашами и хлопьями из-за высокого содержания глюкозы.

«Сначала это насыщает, стимулирует подъем сил, но уже скоро голод вернется», — сказала врач.

На пустой желудок Татьяна Батюхно порекомендовала не есть кисломолочные продукты, мучные изделия и не пить свежевыжатые соки и кофе.

Ранее диетолог рассказала, когда нельзя пить кофе.

Еда,Газета.Ru,
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