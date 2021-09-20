Названы худшие блюда для завтрака

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Батюхно назвала блюда, которые не стоит есть на завтрак. Об этом пишет «Газета.Ru».

Самое худшее блюдо для завтрака, по словам врача, — это бутерброд. Он не содержит полезных микроэлементов и обеспечивает организм только большим количеством жиров и калорий. Медик посоветовала заменить хлеб на цельнозерновой, а вместо колбасы положить сыр, если невозможно совсем отказаться от бутербродов с утра.

Кроме того, не стоит завтракать быстрорастворимыми кашами и хлопьями из-за высокого содержания глюкозы.

«Сначала это насыщает, стимулирует подъем сил, но уже скоро голод вернется», — сказала врач.