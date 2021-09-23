Диетолог сравнила вред от употребления чая и кофе

Врач-диетолог Марина Степанян сравнила вредные последствия от чрезмерного употребления чая и кофе. Об этом сообщает «Москва 24».

Специалист рассказала, что оба напитка содержат кофеин, но в чае его концентрация вдвое меньше. Благодаря кофеину чай и кофе обладают мощными стимулирующими свойствами, которые повышают работоспособность, физическую активность и концентрацию.

Специалист отметила, что научные исследования подтверждают полезное воздействие кофеина на снижение риска развития метаболического синдрома — комплекса нарушения обмена веществ. Кроме того, потребление кофеина снижает риск деменции и болезни Альцгеймера.

Диетолог предостерегла от злоупотребления этих напитков людей, которые следят за калорийностью своего рациона. Она подчеркнула, что эти продукты будут увеличивать пищевую ценность, особенно если добавлять в них сахар и молоко. Также нужно учитывать состояние здоровья, количество напитка.

«При ряде заболеваний, таких как гастрит, желудочно-пищеводный рефлюкс и других, необходимо воздержаться от употребления кофе и крепкого черного чая», — сказала врач.

Также она добавила, что употребление большого количества кофе на ночь может привести к нарушению сна, повышенной нервной возбудимости и беспокойству. Кроме того, она посоветовала сделать выбор в пользу чая чувствительным к кофеину людям.

«Таким образом, кофе и чай фактически обладают схожими эффектами, включая антиоксидантные, противоопухолевые и энергетические свойства. Они даже помогают защитить организм от некоторых заболеваний. Однако если не соблюдать меру, то могут и подорвать здоровье», — подытожила эксперт.