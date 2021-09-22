Ученые объяснили, почему некоторые не любят капусту

Ученые из Австралии выяснили, что растения из семейства капустных производят ферменты, которые при взаимодействии с бактериями в слюне человека выделяют сернистый запах. Поэтому некоторых люди, особенно дети, не любят капусту. Результаты исследования опубликованы в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Растения рода Brassica, к которому относятся капуста, брокколи, цветная и брюссельская капуста, содержат соединение сульфоксид S-метил-L-цистеин, которое при воздействии на него фермента в тканях растения, а также того же фермента, вырабатываемого бактериями полости рта некоторых людей, производит сильные сернистые запахи. Люди имеют разные уровни этого фермента в слюне. При этом уровни этих летучих соединений схожи у родителей и их детей. Это объясняет наследственную нелюбовь к капусте, основанную на общности микробиома полости рта.