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Ученые объяснили, почему некоторые не любят капусту

Мира Маркина
2 часа назад

Ученые из Австралии выяснили, что растения из семейства капустных производят ферменты, которые при взаимодействии с бактериями в слюне человека выделяют сернистый запах. Поэтому некоторых люди, особенно дети, не любят капусту. Результаты исследования опубликованы в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Ученые объяснили, почему некоторые не любят капусту
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Растения рода Brassica, к которому относятся капуста, брокколи, цветная и брюссельская капуста, содержат соединение сульфоксид S-метил-L-цистеин, которое при воздействии на него фермента в тканях растения, а также того же фермента, вырабатываемого бактериями полости рта некоторых людей, производит сильные сернистые запахи. Люди имеют разные уровни этого фермента в слюне. При этом уровни этих летучих соединений схожи у родителей и их детей. Это объясняет наследственную нелюбовь к капусте, основанную на общности микробиома полости рта.

В исследовании приняли участие 98 пар родитель/ребенок от шести до восьми лет. Ученые смешали образцы слюны добровольцев с сырым порошком цветной капусты и проанализировала летучие соединения, образующиеся с течением времени. Люди, чья слюна вырабатывала большое количество летучих соединений серы, не любили сырые овощи рода Brassica больше всего.

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