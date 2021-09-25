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Названы 6 продуктов, от которых надо отказаться при гипертонии

Мария Каткова
4 часа назад

Врачи назвали список из шести продуктов, от которых нужно отказаться при высоком давлении. Об этом сообщает Express.

Названы опасные при повышенном давлении продукты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Также эти продукты называют "соленой шестеркой". Их следует избегать, если у вас часто наблюдается повышенное кровяное давление. Врачи уверены, что у большинства людей давление поднимается из-за переизбытка натрия в организме. На самом деле большинство натрия попадают к нам в организм не в чистом виде, а вместе с переработанными продуктами.

Поэтому медики составили список из шести продуктов, которые надо исключить человеку с высоким артериальным давлением: хлеб и булки, пицца, сэндвичи, колбаса и вяленое мясо, консервированные супы, буррито и тако.

Обработанное мясо и готовая еда всегда содержат большое количество натрия. Это связано с тем, что производители добавляют туда много соли и приправ для консервирования.

Диета и регулярные занятия спортом могут помочь в лечении гипертонии. Самым эффективным способом снижения давления считается смена рациона. Иногда врач выписывает таблетки, но это происходит в крайних случаях.

Гипертонию диагностировать очень сложно, так как у нее практически нет симптомов. Если ее не лечить, то это может привести к более серьезным проблемам — сердечным приступам и инсультам. Среди факторов риска: возраст старше 65 лет, избыточный вес, алкоголь и кофеин в больших количествах, а также избыточный вес.

Осенью многие люди страдают от бессонницы. На их здоровье сказывается изменения погоды, стресс и понижение иммунитета. Существует 7 продуктов для хорошего сна осенью.

Еда,
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