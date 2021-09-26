Названы 5 продуктов, приближающие смерть

Стало известно, какие повседневные продукты специалисты считают вредными для организма. Некоторые способны даже сокращать срок жизни, плохо сказываясь на здоровье человека.

Доктор медицинских наук, диетолог из клиники Майо Кэтрин Зерацки (Katherine Zeratsky) в разговоре с журналистами Eat This, Not That рассказала, от каких пяти продуктов необходимо отказаться, чтобы продлить себе жизнь.

Как считает специалист, необходимо перестать есть ультрапастеризованные продукты, обработанное красное мясо, полуфабрикаты, жареную еду, продукты, содержащие сахар и пить чрезмерное количество алкоголя. Именно отказ от этих продуктов повлияет на качество и продолжительность жизни в лучшую сторону, уверена Зерацки.

Говоря о вреде красного мяса, доктор отметила, что ученые неоднократно проводили исследования, и по их совокупности и оценке качества жизни более полутора миллиона человек, за которыми исследователи внимательно наблюдали от 5,5 до 28 лет, оказалось, что чрезмерное потребление красного мяса повышает риск сердечных и онкологических заболеваний.

Под обработанным мясом врач имеет в виду колбасные изделия, бекон, мясные консервы, вяленое мясо.

Также диетолог отметила, что продукты с минимальной обработкой как правило содержат полезные вещества — витамины, минералы, фитонутриенты и клетчатку.

А, напротив, продукты с высокой степенью обработки, такие как полуфабрикаты, хлеб из магазина и подобные, содержат насыщенные жиры, чрезмерное количество добавленного сахара и малое количество клетчатки. Как отметила Зерацки, такая еда содержит в себе куда больше калорий, чем питательных веществ.