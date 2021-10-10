Как начать есть все подряд и худеть

Отказаться от ограничений в питании и при этом быть в отличной форме вполне возможно. "Рамблер" выяснил, что нужно для этого сделать.

Чтобы перестать беспокоиться о каждом съеденном кусочке и не бояться испортить фигуру, нужно изменить свои отношения с едой. Важно понять, что еда не враг, а друг. И да, действительно есть можно все, но нужно научиться слышать свой организм и давать ему именно то, что требуется в данный момент.

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Вес всегда будет расти, если человек потребляет калорий больше, чем ему нужно. Но путь строгих диет непременно заведет в тупик. Рано или поздно человек сорвется с диеты и наберет еще больше лишнего веса, чем было до. Как разорвать этот порочный круг?

Не делить продукты на плохие и хорошие. Вся еда одинаково хороша. Действительно, овощи и мясо считаются более полезными, чем торты и мороженое, вопрос лишь в количестве и уместности. Как только вы поймете, что сможете съесть сладкое, соленое или жирное в любой момент, нестерпимое желание поглощать все, что попадется под руку, сойдет на нет. Научиться чувствовать голод. Попробуйте провести эксперимент: каждый раз, когда захочется что-нибудь съесть, задавайте себе вопрос — а действительно ли я хочу есть? Иногда мы едим, потому что нам скучно, грустно, не хочется браться за важное дело, и тогда на помощь приходит еда. Важно отличать эмоциональную пустоту от пустоты в желудке. Кстати, голод легко перепутать с жаждой, поэтому нередко достаточно выпить стакан воды, чтобы расхотеть есть. Если вода не помогла, значит это настоящий голод и можно поесть. Во время еды только есть, а не заниматься другими делами. Чтобы испытать удовольствие от еды и почувствовать насыщение, не нужно параллельно читать, пролистывать соцсети или смотреть кино. Обратите внимание на то, что вы едите: цвет, запах, температура, текстура, вкус — вот что важно в этот момент. Если едите в компании, то идеальная тема для разговора во время еды — еда! Избавиться от чувства вины. Нельзя есть испытывать вину за съеденное, нужно есть с удовольствием. Научитесь вкусно готовить и красиво сервировать стол, а во время еды не спешите, дайте себе время насладиться процессом. И тогда, скорее всего, вы заметите, что наелись, и рука не потянется сама собой за очередной добавкой. Сбалансировать рацион. Чтобы хорошо себя чувствовать, нужно питаться разнообразно. Для этого примерно половину тарелки должны занимать овощи, четверть — мясо, рыба или птица и еще четверть — любой гарнир, например, рис, гречка, макароны.

По мнению Аллы Чекановой, нутрициолога, финалиста премии «Нутрициолог года–2020», секрет успешного снижения веса заключается в правильно составленной тарелке — в рационе должны быть и углеводы, и белки, и жиры. Причем предпочтение стоит отдать медленным углеводам, так как быстрые дают энергию не надолго. А дальше, как говорит Алла Чеканова, мозг начнет сигнализировать, что уровень сахара падает и ему нужна подзарядка, и вы пойдете неосознанно есть еще одну конфету.

Также специалист напоминает, что белки — это главные транспортеры витаминов и минералов в клетки. Железо никогда не попадет в клетки, если уровень общего белка низкий, а оно с собой несет от 2 до 4 атомов кислорода!

"Не едим белок — не будет энергии! Понимаете, как можно выйти из замкнутого круга, когда вы бежите за энергией к тортикам, печеньям и конфеткам?" — объясняет Алла Чеканова.

Следующий важный элемент — это жиры. Стероидные гормоны (тестостерон, эстроген, прогестерон) формируются из жиров. Алла Чеканова предлагает провести эксперимент:

"Съешьте на завтрак белки и жиры и проследите как ваш организм будет себя вести до позднего обеда. Пусть это будет омлет, авокадо, хлебец с маслом и рыбой. Таким образом, вы снижаете калорийность, но насыщаете организм на более продолжительное время".