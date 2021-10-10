Как начать есть все подряд и худеть

Отказаться от ограничений в питании и при этом быть в отличной форме вполне возможно. "Рамблер" выяснил, что нужно для этого сделать.
Чтобы перестать беспокоиться о каждом съеденном кусочке и не бояться испортить фигуру, нужно изменить свои отношения с едой. Важно понять, что еда не враг, а друг. И да, действительно есть можно все, но нужно научиться слышать свой организм и давать ему именно то, что требуется в данный момент.
Вес всегда будет расти, если человек потребляет калорий больше, чем ему нужно. Но путь строгих диет непременно заведет в тупик. Рано или поздно человек сорвется с диеты и наберет еще больше лишнего веса, чем было до. Как разорвать этот порочный круг?
По мнению Аллы Чекановой, нутрициолога, финалиста премии «Нутрициолог года–2020», секрет успешного снижения веса заключается в правильно составленной тарелке — в рационе должны быть и углеводы, и белки, и жиры. Причем предпочтение стоит отдать медленным углеводам, так как быстрые дают энергию не надолго. А дальше, как говорит Алла Чеканова, мозг начнет сигнализировать, что уровень сахара падает и ему нужна подзарядка, и вы пойдете неосознанно есть еще одну конфету.
Также специалист напоминает, что белки — это главные транспортеры витаминов и минералов в клетки. Железо никогда не попадет в клетки, если уровень общего белка низкий, а оно с собой несет от 2 до 4 атомов кислорода!
"Не едим белок — не будет энергии! Понимаете, как можно выйти из замкнутого круга, когда вы бежите за энергией к тортикам, печеньям и конфеткам?" — объясняет Алла Чеканова.
Следующий важный элемент — это жиры. Стероидные гормоны (тестостерон, эстроген, прогестерон) формируются из жиров. Алла Чеканова предлагает провести эксперимент:
"Съешьте на завтрак белки и жиры и проследите как ваш организм будет себя вести до позднего обеда. Пусть это будет омлет, авокадо, хлебец с маслом и рыбой. Таким образом, вы снижаете калорийность, но насыщаете организм на более продолжительное время".
Попробуйте изменить свое отношение к еде и следовать этим нехитрым правилам, и тогда результат не заставит себя ждать.