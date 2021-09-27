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Микологи перечислили самые ядовитые лесные грибы

Мир24иещё 1
1 час назад

Самыми ядовитым лесными грибами являются все виды поганок, мухоморы, а также галерина окаймленная, рассказал известный миколог, автор научно-популярных книг о грибах Михаил Вишневский.

Микологи перечислили самые ядовитые лесные грибы
Фото: Мир24Мир24

«Ядовитые грибы делятся на слабые, сильные и смертельно ядовитые. Сильно ядовитые грибы – это бледная поганка, мухомор вонючий, галерина окаймленная», – цитирует специалиста агентство URA.ru.

По словам Вишневского, если эти грибы употребить в пищу, возможен весь спектр последствий – от небольшого отравления с проблемами с ЖКТ до летального исхода.

Старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений КубГУ Даменик Кассанелли, в свою очередь, к ядовитым грибам добавил парфировый мухомор и грибы семейства паутинковых. При этом эксперт напомнил, что и съедобные грибы могут представлять опасность.

«Лучше собирать их подальше от дорог и предприятий. Медь, полиметаллы, тяжелые металлы могут распространяться на большое расстояние. Если в почве или в валежнике есть тяжелые металлы, может произойти увеличение гриба», – сказал Кассанелли, добавив, что есть такие грибы нельзя.

Еда,РИА Ura.ru,
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