Микологи перечислили самые ядовитые лесные грибы

«Лучше собирать их подальше от дорог и предприятий. Медь, полиметаллы, тяжелые металлы могут распространяться на большое расстояние. Если в почве или в валежнике есть тяжелые металлы, может произойти увеличение гриба», – сказал Кассанелли, добавив, что есть такие грибы нельзя.