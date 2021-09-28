Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы

"Рыба, которая долго и хорошо замораживалась, является более безопасной с пищевой точки зрения. Неизвестно, сколько и в каком режиме рыбу на прилавке размораживали. Если долго, то уже есть риск получить пищевое отравление, если не соблюдали режим разморозки", – предупредил диетолог в интервью радио Sputnik.