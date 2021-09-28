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Диетолог объяснил, почему полезно есть дорогую рыбу

Даша Краснова
3 часа назад

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский объяснил, почему важно есть недорогую рыбу. Его слова передает радио Sputnik.

Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Рыба не только богата незаменимыми аминокислотами, витаминами и микроэлементами, но и помогает бороться с осенней хандрой.

По словам эксперта, рыба должна быть на нашем столе три-четыре раза в неделю. Так как она полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней пищеварения и нервной системы.

Рыба может стать полноценной альтернативой мясу, если потреблять ее разные сорта и совсем необязательно дорогие.

"Действует правило трех "С" – сельдь, скумбрия и сардины. Это недорогие, распространенные и полезные сорта рыбы, которые всегда есть в продаже и доступны для любого кошелька", – сказал Андрей Бобровский.

В сельди, скумбрии и сардинах содержится много триптофана, а это вещество способствует выработке человеческим организмом серотонина, который называют "гормоном хорошего настроения".

"В период осенних ненастий, осенней хандры употребляйте рыбу, улучшайте таким образом настроение", – посоветовал Андрей Бобровский.

Также эксперт отметил, что замороженная рыба безопаснее охлажденной, которая на самом деле часто является размороженной.

"Рыба, которая долго и хорошо замораживалась, является более безопасной с пищевой точки зрения. Неизвестно, сколько и в каком режиме рыбу на прилавке размораживали. Если долго, то уже есть риск получить пищевое отравление, если не соблюдали режим разморозки", – предупредил диетолог в интервью радио Sputnik.

Поэтому, считает врач, лучше покупать замороженную рыбу и самостоятельно размораживать.

"Когда вы покупаете замороженную рыбу, вы точно знаете: на ночь поставили (размораживаться, – ред.), на следующий день приготовили", – заключил Андрей Бобровский.

Ранее мы рассказывали про 52-килограммового сома, которого выловили рыбаки в реке Урал.

Еда,Андрей Бобровский,ИА Sputnik,
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