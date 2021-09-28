Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский объяснил, почему важно есть недорогую рыбу. Его слова передает радио Sputnik.
Рыба не только богата незаменимыми аминокислотами, витаминами и микроэлементами, но и помогает бороться с осенней хандрой.
По словам эксперта, рыба должна быть на нашем столе три-четыре раза в неделю. Так как она полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней пищеварения и нервной системы.
Рыба может стать полноценной альтернативой мясу, если потреблять ее разные сорта и совсем необязательно дорогие.
"Действует правило трех "С" – сельдь, скумбрия и сардины. Это недорогие, распространенные и полезные сорта рыбы, которые всегда есть в продаже и доступны для любого кошелька", – сказал Андрей Бобровский.
В сельди, скумбрии и сардинах содержится много триптофана, а это вещество способствует выработке человеческим организмом серотонина, который называют "гормоном хорошего настроения".
"В период осенних ненастий, осенней хандры употребляйте рыбу, улучшайте таким образом настроение", – посоветовал Андрей Бобровский.
Также эксперт отметил, что замороженная рыба безопаснее охлажденной, которая на самом деле часто является размороженной.
"Рыба, которая долго и хорошо замораживалась, является более безопасной с пищевой точки зрения. Неизвестно, сколько и в каком режиме рыбу на прилавке размораживали. Если долго, то уже есть риск получить пищевое отравление, если не соблюдали режим разморозки", – предупредил диетолог в интервью радио Sputnik.
Поэтому, считает врач, лучше покупать замороженную рыбу и самостоятельно размораживать.
"Когда вы покупаете замороженную рыбу, вы точно знаете: на ночь поставили (размораживаться, – ред.), на следующий день приготовили", – заключил Андрей Бобровский.
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