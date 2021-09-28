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Диетологи объяснили, какой суп считается самым полезным

Даша Краснова
31 минуту назад

Диетологи объяснили, почему самым полезным супом на обед стал чечевичный суп-пюре. Об этом сообщает «Главред.

Диетологи объяснили, какой суп считается самым полезным
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В блюде содержится 12 аминокислот и растительные белки. При этом продукт содержит меньше жира, чем другие бобовые, стимулирует обмен веществ и позволяет быстрее снижать вес. А клетчатка в составе чечевицы снижает чувство голода и улучшает пищеварение.

Нехватка в организме железа может стать причиной повышенной утомляемости и ощущений, схожих с депрессией. Одна порция отварной чечевицы позволяет восполнить потребности организма в железе на треть.

Чечевица полезна для мужчин и женщин. Например, в ней содержится триптофан, который влияет на настроение. Это может помочь женщинам во время ПМС и климакса после 55 лет.

Что касается мужчин, то чечевица нормализует кровяной поток и очищает сосуды, что улучшает потенцию.

На втором месте по полезности идет овощной суп на мясном бульоне. В состав такого супа должны входить стручковая фасоль, кабачок и сельдерей.

А вот от солянки людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и проблемами с ЖКТ лучше отказаться из-за большого количества насыщенных жиров.

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