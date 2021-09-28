Продукты для женщин и мужчин после 50 лет, что стоит есть после 50, список полезных продуктов

Правильное питание может продлить молодость и здоровье.

В юности многие пренебрегают здоровьем и не задумываются о том, что даже питание оказывает на него значительное влияние. Зато с возрастом мы всё чаще обращаем внимание на то, что, как и когда едим, как это сказывается на организме. Подмечаем, от чего следует воздержаться, а что, напротив, добавить в рацион. Разберёмся, какие продукты будут особенно полезны людям после 50 лет.

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Оливковое и красное пальмовое масло

Оливковое масло идеально по составу: в нём много ненасыщенных легко расщепляемых жиров и мало твёрдых насыщенных. Также в нём содержатся витамины А, Е и D, необходимые для упругости кожи, и полифинолы, эффективные при борьбе с раковыми клетками. Кроме того, оливковое масло защищает головной мозг от деменции и предотвращает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Оливковое масло повышает уровень «полезного» холестерина, который препятствует «слипанию» тромбоцитов после еды и рано утром, когда чаще всего случаются сердечные приступы.

Красное пальмовое масло, которое добывают из плодов масличной пальмы (не путать с пальмовым маслом), содержит много витамина Е в форме. Благодаря своему составу, оно активизирует работу головного мозга, контролирует вес, ускоряет метаболизм, нормализует функции кишечника и повышает его работоспособность.

К другим хорошим источникам жиров относятся:

Орехи

Орехи содержат большое количество необходимых ненасыщенных жирных кислот Омега и витамин E. Эти вещества не только полезны для здоровья — укрепляют сосуды, улучшают мозговую активность и повышают иммунитет, но и обладают сильным омолаживающим действием.

Самыми полезными свойствами обладают орехи:

Но не стоит ими злоупотреблять и съедать больше 40 г в день.

Крестоцветные

К ним относятся главным образом брокколи, цветная и брюссельская капуста. В брюссельской невероятное количество пищевых волокон, а также витаминов В1, В2, В6, С и К, антиоксидантов. Её можно назвать чуть ли не самым полезным овощем для кишечника.

Следом за ней идёт брокколи, в которой чуть меньше клетчатки. В небольшой порции содержится столько витамина С, сколько и в целом апельсине. В капусте есть четыре витамина группы В, а также железо, калий, цинк и магний. Она способствует заживлению «протекающего кишечника» — заболевания, при котором усиливается проницаемость тканей кишечника и в кровь могут попасть бактерии, токсины и т. п.

Крестоцветные овощи, в том числе брокколи и брюссельская капуста, влияют на рецепторы, которы несут ответственность за избавление тела от токсинов. Благодаря чему укрепляются стенки кишечника и иммунная система.

В побегах брокколи содержится большое количество глюкорафанина, который обеспечивает профилактику некоторых видов рака (например, рака простаты) и обладает антибактериальными свойствами.

Листовая зелень

Зелёные овощи — это кладезь витаминов и микроэлементов, таких как каротиноиды, лютеин, бета-каротин, железо, кальций и фолиевая кислота. Благодаря обилию антиоксидантов зелень способствует долголетию и сохранению молодости.

Ягоды

Особенно яркие за счёт содержащихся в них натуральных красителей, богатых антиоксидантами, обладают уникальными омолаживающими свойствами — борются со свободными радикалами, которые способствуют быстрому увяданию организма. Среди ягод я бы выделила чернику, голубику, малину, клюкву и чёрную смородину. Так, 200 г ягод в день значительно замедлят процессы старения.

Белые грибы

Два основных «антивозрастных» компонента грибов — эрготионеин и глутатион. Грибы — основные источники этих антиоксидантов. Они защищают организм от свободных радикалов и способствуют сохранению молодости на долгие годы. Больше всего полифенолов — в белых грибах и шампиньонах, которые сохраняют полезные свойства и после тепловой обработки.

Но главная причина, по которой стоит включить грибы в свой рацион, — это содержащиеся в них полиамины, вещества, способствующие долголетию, способные увеличивать продолжительность жизни и защищать от сердечно-сосудистых заболеваний.

Жирные сорта рыб

Такая рыба — источник Омега-3. Обладает противовоспалительными свойствами и улучшает состояние кожи, положительно влияет на память и настроение. Рекомендуется съедать порцию жирной рыбы в 140 г три раза в неделю.

Авокадо

В мякоти авокадо содержится большое количество пребиотических волокон, витаминов С и Е, а также калия и фолиевой кислоты. В авокадо — такие же мононенасыщенные жирные кислоты, как в оливковом масле, в том числе олеиновая кислота, которая поддерживает функциональность мозга.