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Видео: чем опасна вчерашняя еда

Мира Маркина
2 часа назад

Приготовленная на несколько дней еда может быть опасной для здоровья. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, какие блюда нельзя оставлять на завтра и как правильно хранить продукты.

Одно из самых частых блюд, которые становятся угрозой для здоровья, — это заправленные майонезом салаты. Их медики призывают ни в коем случае не доедать на следующий день. В постоявшем пару часов на столе оливье или крабовом салате начинают развиваться бактерии. Например, кишечная палочка и стафилококк. Через 12 часов такое блюдо может стать отравой для организма. Лучше заправить соусом только столько, сколько будет съедено за столом, а остальное убрать в холодильник.

Смотрите видео, чтобы узнать, какая еще вчерашняя еда может быть опасна и почему нельзя оставлять ложки в блюдах.

Еда,Видео,Юлия Чехонина,
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