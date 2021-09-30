Видео: чем опасна вчерашняя еда

Приготовленная на несколько дней еда может быть опасной для здоровья. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, какие блюда нельзя оставлять на завтра и как правильно хранить продукты.

Одно из самых частых блюд, которые становятся угрозой для здоровья, — это заправленные майонезом салаты. Их медики призывают ни в коем случае не доедать на следующий день. В постоявшем пару часов на столе оливье или крабовом салате начинают развиваться бактерии. Например, кишечная палочка и стафилококк. Через 12 часов такое блюдо может стать отравой для организма. Лучше заправить соусом только столько, сколько будет съедено за столом, а остальное убрать в холодильник.