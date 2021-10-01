Как сварить вкусный суп за 15 минут в микроволновке

Рецепты быстрых супов без лишних кастрюль — в материале "Рамблера".
С помощью микроволновой печи можно не только разогревать еду, но и готовить полноценные блюда. СВЧ может стать хорошим помощником в приготовлении сытного супа на обед. Есть несколько правил приготовления быстрых супов в микроволновке:
Ингредиенты:
Рецепт:
Промытый окорок следует просушить и поставить в печку на 9-12 минут (в зависимости от размера) при мощности 800 Вт. Затем нужно разделать мясо и нарезать его на мелкие кусочки. Морковку измельчить кольцами, выложить в глубокую емкость и залить бульоном.
Далее следует добавить мясо и отправить кастрюлю в печь на 12 минут при мощности 800 Вт. После этого добавить вермишель, соль и черный перец, тщательно перемешать и варить еще 5 минут при мощности 350 Вт. Украсить суп зеленью.
Ингредиенты:
Рецепт:
С готовым бульоном следует смешать мелко нарезанные грибы и лук, а затем отправить в микроволновку на 12-15 минут при мощности 850 Вт. Готовую смесь нужно взбить блендером. Плавленый сыр натереть на крупной терке, смешать со сливками и крахмалом и добавить к бульону. В полученную смесь по вкусу добавить соль и перец, а затем отправить его в микроволновку еще на 4-6 минут. Готовое блюдо предлагается украсить свежими грибами и зеленью.
Блюдо из гороха
Гороховый супчик можно приготовить с сосисками, копченой колбаской или тыквой – все зависит от собственных предпочтений. Рассмотрим последний вариант (см. видео), как наиболее полезный, ведь тыква имеет очень много полезных для здоровья веществ, которые благодаря небольшому времени приготовления отлично сохраняются.