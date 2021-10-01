Как сварить вкусный суп за 15 минут в микроволновке

Рецепты быстрых супов без лишних кастрюль — в материале "Рамблера".

С помощью микроволновой печи можно не только разогревать еду, но и готовить полноценные блюда. СВЧ может стать хорошим помощником в приготовлении сытного супа на обед. Есть несколько правил приготовления быстрых супов в микроволновке:

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Для готовки лучше всего использовать стеклянную или другую стойкую к температурам посуду без металлических частей;

Выбирать кастрюлю с отверстием в крышке для выхода пара;

Заполнять кастрюлю жидкостью не больше, чем на 2/3 от общего объема;

Для супов удобно использовать уже готовые бульоны, потому как снимать с них пену не получится;

Ингредиенты имеют разное время приготовления, поэтому нарезать их следует по-разному. Картошку и капусту покрупнее, а свеклу и морковь, наоборот, помельче;

Фасоль и горох следует предварительно замачивать в подсоленной воде.

Куриный суп

Ингредиенты:

куриный окорок;

литр готового куриного бульона;

горсть мелкой вермишели;

1 средняя морковь;

соль, черный перец и петрушка.

Рецепт:

Промытый окорок следует просушить и поставить в печку на 9-12 минут (в зависимости от размера) при мощности 800 Вт. Затем нужно разделать мясо и нарезать его на мелкие кусочки. Морковку измельчить кольцами, выложить в глубокую емкость и залить бульоном.

Далее следует добавить мясо и отправить кастрюлю в печь на 12 минут при мощности 800 Вт. После этого добавить вермишель, соль и черный перец, тщательно перемешать и варить еще 5 минут при мощности 350 Вт. Украсить суп зеленью.

Суп-пюре

Ингредиенты:

полтора стакана готового нежирного бульона (из курицы или говядины);

100 мл не слишком жирных сливок;

200 грамм свежих шампиньонов;

1 луковица;

1 ст. ложка крахмала;

плавленый сырок;

соль, черный перец и зелень по вкусу.

Рецепт:

С готовым бульоном следует смешать мелко нарезанные грибы и лук, а затем отправить в микроволновку на 12-15 минут при мощности 850 Вт. Готовую смесь нужно взбить блендером. Плавленый сыр натереть на крупной терке, смешать со сливками и крахмалом и добавить к бульону. В полученную смесь по вкусу добавить соль и перец, а затем отправить его в микроволновку еще на 4-6 минут. Готовое блюдо предлагается украсить свежими грибами и зеленью.

Блюдо из гороха