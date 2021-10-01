Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+9° в 
Пробки 7 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 78.03
Войти в почту

Как сварить вкусный суп за 15 минут в микроволновке

Рамблер
2 часа назад

Рецепты быстрых супов без лишних кастрюль — в материале "Рамблера".

Как сварить вкусный суп за 15 минут в микроволновке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С помощью микроволновой печи можно не только разогревать еду, но и готовить полноценные блюда. СВЧ может стать хорошим помощником в приготовлении сытного супа на обед. Есть несколько правил приготовления быстрых супов в микроволновке:

Видео дня
  • Для готовки лучше всего использовать стеклянную или другую стойкую к температурам посуду без металлических частей;
  • Выбирать кастрюлю с отверстием в крышке для выхода пара;
  • Заполнять кастрюлю жидкостью не больше, чем на 2/3 от общего объема;
  • Для супов удобно использовать уже готовые бульоны, потому как снимать с них пену не получится;
  • Ингредиенты имеют разное время приготовления, поэтому нарезать их следует по-разному. Картошку и капусту покрупнее, а свеклу и морковь, наоборот, помельче;
  • Фасоль и горох следует предварительно замачивать в подсоленной воде.

Куриный суп

Ингредиенты:

  • куриный окорок;
  • литр готового куриного бульона;
  • горсть мелкой вермишели;
  • 1 средняя морковь;
  • соль, черный перец и петрушка.

Рецепт:

Промытый окорок следует просушить и поставить в печку на 9-12 минут (в зависимости от размера) при мощности 800 Вт. Затем нужно разделать мясо и нарезать его на мелкие кусочки. Морковку измельчить кольцами, выложить в глубокую емкость и залить бульоном.

Далее следует добавить мясо и отправить кастрюлю в печь на 12 минут при мощности 800 Вт. После этого добавить вермишель, соль и черный перец, тщательно перемешать и варить еще 5 минут при мощности 350 Вт. Украсить суп зеленью.

Суп-пюре

Ингредиенты:

  • полтора стакана готового нежирного бульона (из курицы или говядины);
  • 100 мл не слишком жирных сливок;
  • 200 грамм свежих шампиньонов;
  • 1 луковица;
  • 1 ст. ложка крахмала;
  • плавленый сырок;
  • соль, черный перец и зелень по вкусу.

Рецепт:

С готовым бульоном следует смешать мелко нарезанные грибы и лук, а затем отправить в микроволновку на 12-15 минут при мощности 850 Вт. Готовую смесь нужно взбить блендером. Плавленый сыр натереть на крупной терке, смешать со сливками и крахмалом и добавить к бульону. В полученную смесь по вкусу добавить соль и перец, а затем отправить его в микроволновку еще на 4-6 минут. Готовое блюдо предлагается украсить свежими грибами и зеленью.

Блюдо из гороха

Гороховый супчик можно приготовить с сосисками, копченой колбаской или тыквой – все зависит от собственных предпочтений. Рассмотрим последний вариант (см. видео), как наиболее полезный, ведь тыква имеет очень много полезных для здоровья веществ, которые благодаря небольшому времени приготовления отлично сохраняются.

Еда,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители