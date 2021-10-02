Названы продукты, вызывающие гипертонию

Врач-кардиолог госпиталя для ветеранов войн 2 Сергей Иванов назвал продукты, которые могут вызывать гипертонию. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Эксперт рассказал, что гипертоникам нужно сократить количество употребляемой соли, а также отказаться от полуфабрикатов. Иногда к повышенному давлению приводит большое количества жира в организме.

"Если говорить о неправильных продуктах, то это, как правило, наиболее дешевые: сосиски, где содержится много жира, колбаса, пельмени", — отметил кардиолог.

Иванов посоветовал отказаться от "быстрых" углеводов. По его словам, они могут провоцировать развитие сахарного диабета. Он посоветовал есть меньше продуктов, в которых содержатся жиры животного происхождения, и заменить их мясом и рыбой, богатых белком, а также овощами.

Для профилактики гипертонии медик посоветовал добавить физическую активность, например, кардиотренировки с частотой пульса 100-120 ударов в минуту и тренироваться не более 30-5 минут. Людям, постоянно работающим за компьютером, он предложил делать перерыв каждые 40-45 минут — нужно пройтись и переключиться.

Гипертония характеризуется повышенным кровяным давлением. Она повышает риск развития заболевания сердечно-сосудистой системы, мозга и почек.

По статистике, гипертонией болеют 1,28 миллиарда взрослых людей в возрасте от 30 до 79 лет. При этом 46% взрослых не подозревают о наличии у себя этого заболевания.