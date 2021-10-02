4 верных способа, как сэкономить на продуктах зимой

Зимой организм расходует больше энергии, поэтому и есть хочется чаще. "Рамблер" расскажет, как сэкономить на еде в холодное время года и ни в чем себя не ограничивать.

Правильное хранение

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Для начала нужно продумать систему закупок и хранения. Дело в том, что большинство продуктов уходят в помойку из-за того, что вы не доели продукты или они испортились. Поэтому необходимо сразу представлять, что именно и в каких количествах вы планируете готовить на неделе. Планирование — главный ключ к экономии. Планируя меню на неделю, вы избегаете покупки лишних продуктов.

Также важно правильно хранить продукты. Например, крупы лучше держать в закрывающихся контейнерах или банках, чтобы в них не заводились жучки. А зелень изолировать от воздуха или замораживать, чтобы она не гнила.

Пользуйтесь опытом мерчендайзеров и выставляйте скоропортящиеся продукты на видное место, чтобы готовить их первыми. Таким образом, в темном углу холодильника вы никогда не обнаружите сыр с совсем неблагородной плесенью.

Морозилка

Морозильная камера — ваш друг. В ней можно хранить заготовленные в сезон ягоды, фрукты, овощи и не тратить на них деньги зимой. К тому же, заготовки помогут ускорить процесс приготовления блюд. Например, "внутренности" супа вполне можно заморозить в отдельном пакете.

Охлажденное мясо или курицу перед заморозкой стоит разделить на порции. Вряд ли вам пригодится целая тушка, а нарезанные кусочки опять же сэкономят время вашей готовки.

Кстати, если вы что-то не успеваете доесть, а срок годности у продукта скоро закончится, его также можно заморозить и продлить ему жизнь.

Вес и объем

Обращайте внимание на вес и объем продукта. Иногда упаковка выглядит большой, цена заманчивой, а на деле вы приобретаете воздух. Особенно это касается покупок онлайн, когда по фото трудно определить реальный размер товара.

Некоторые товары выгоднее покупать оптом, например, чистящие средства, крупы и чай. Зачастую, покупая оптом, вы получаете скидку. Таким образом, тоже экономите. Конечно, можно закупаться и на оптовых рынках, но не каждый решится потратить на это свой выходной день.

Банки

Старые добрые закрутки выручают всегда. Закатывайте помидоры, огурцы, поэкспериментируйте с другими овощами, например, с цветной капустой, кабачком, чесноком или морковью.

Приготовьте несколько банок варенья на случай, если кто-то заболеет. Если варить варенье лень, можно просто растолочь ягоды с сахаром и заморозить пюре. Так, получившийся сорбет будет менее сладким, но таким же вкусным.