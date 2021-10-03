Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+9° в 
Пробки 1 балл
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Диетологи заявил о вреде употребления кофе натощак

Стелла Шмель
54 минуты назад

Врачи-диетологи заявила, что кофе натощак пить не следует, и объяснили, почему. Несмотря на то, что почти каждый житель мегаполиса и человек с напряженным графиком дел выпивает в день хотя бы одну чашку этого напитка, следует соблюдать некоторые правила, чтобы не нанести вред организму.

Диетологи заявили о вреде употребления кофе натощак
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Диетолог Елена Соломатина и заместитель директора по лечебной работе клиники "Питание и здоровье", врач-диетолог Дарья Русакова в разговоре с изданием "360" объяснили, почему не следует пить кофе на голодный желудок и кому стоит отказаться от напитка вовсе.

Пить кофе натощак не следует никому. Как отметила Русакова, кофе на голодный желудок может нарушить процесс переваривания пищи и спровоцировать болевые ощущения в животе.

Людям с повышенным давлением от кофе придется отказаться вообще.

"Если в данный момент артериальное давление повышено, то стоит отказаться от кофе, поскольку не нужно тонизировать организм",

- объяснила Соломатина.

"Кофе также не рекомендуют детям и беременным. Его стоит ограничить при нарушении сердечного ритма и различных типах аритмии",

- добавила Русакова.

Также она отметила, что от кофе придется отказаться людям с различными заболеваниями ЖКТ, сопровождающиеся повышенной кислотностью.

Впрочем, кофе можно заменить. В качестве альтернативы прекрасно подойдет чай.

"Он хорошо работает, когда нужно сосредоточиться. Головной мозг начинает лучше работать, и мы не чувствуем перевозбуждения. Зеленый чай помогает именно сконцентрироваться".

Ранее мы писали, что делать, если кофе больше не бодрит.

Еда,Дарья Русакова,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители