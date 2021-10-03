Диетологи заявили о вреде употребления кофе натощак

Врачи-диетологи заявила, что кофе натощак пить не следует, и объяснили, почему. Несмотря на то, что почти каждый житель мегаполиса и человек с напряженным графиком дел выпивает в день хотя бы одну чашку этого напитка, следует соблюдать некоторые правила, чтобы не нанести вред организму.

Диетолог Елена Соломатина и заместитель директора по лечебной работе клиники "Питание и здоровье", врач-диетолог Дарья Русакова в разговоре с изданием "360" объяснили, почему не следует пить кофе на голодный желудок и кому стоит отказаться от напитка вовсе.

Пить кофе натощак не следует никому. Как отметила Русакова, кофе на голодный желудок может нарушить процесс переваривания пищи и спровоцировать болевые ощущения в животе.

Людям с повышенным давлением от кофе придется отказаться вообще.

"Если в данный момент артериальное давление повышено, то стоит отказаться от кофе, поскольку не нужно тонизировать организм",

- объяснила Соломатина.

"Кофе также не рекомендуют детям и беременным. Его стоит ограничить при нарушении сердечного ритма и различных типах аритмии",

- добавила Русакова.

Также она отметила, что от кофе придется отказаться людям с различными заболеваниями ЖКТ, сопровождающиеся повышенной кислотностью.

Впрочем, кофе можно заменить. В качестве альтернативы прекрасно подойдет чай.