Диетологи заявили о вреде употребления кофе натощак

Врачи-диетологи заявила, что кофе натощак пить не следует, и объяснили, почему. Несмотря на то, что почти каждый житель мегаполиса и человек с напряженным графиком дел выпивает в день хотя бы одну чашку этого напитка, следует соблюдать некоторые правила, чтобы не нанести вред организму.
Диетолог Елена Соломатина и заместитель директора по лечебной работе клиники "Питание и здоровье", врач-диетолог Дарья Русакова в разговоре с изданием "360" объяснили, почему не следует пить кофе на голодный желудок и кому стоит отказаться от напитка вовсе.
Пить кофе натощак не следует никому. Как отметила Русакова, кофе на голодный желудок может нарушить процесс переваривания пищи и спровоцировать болевые ощущения в животе.
Людям с повышенным давлением от кофе придется отказаться вообще.
"Если в данный момент артериальное давление повышено, то стоит отказаться от кофе, поскольку не нужно тонизировать организм",
- объяснила Соломатина.
"Кофе также не рекомендуют детям и беременным. Его стоит ограничить при нарушении сердечного ритма и различных типах аритмии",
- добавила Русакова.
Также она отметила, что от кофе придется отказаться людям с различными заболеваниями ЖКТ, сопровождающиеся повышенной кислотностью.
Впрочем, кофе можно заменить. В качестве альтернативы прекрасно подойдет чай.
"Он хорошо работает, когда нужно сосредоточиться. Головной мозг начинает лучше работать, и мы не чувствуем перевозбуждения. Зеленый чай помогает именно сконцентрироваться".
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