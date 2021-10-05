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В России выявили 25,1 тыс. случаев коронавируса за сутки

Деловая газета "Взгляд"иещё 22
2 часа назад

За минувшие сутки в России выявили 25110 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В России выявили 25,1 тыс. случаев коронавируса за сутки
Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»Денис Гришкин/Агентство «Москва»

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 25 110 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 8,4% «не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3827, Санкт-Петербурге – 1894, Московской области – 1788.

Всего в стране выявили 7 637 427 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 759 059 человека, из них 18 568 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 895 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 211 696 человек.

Накануне, 4 октября, в России выявили 25 781 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 671.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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