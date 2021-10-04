«Пятерочка» и «Магнит» снизили цены в магазинах

Цены в подмосковных магазинах сетей «Пятерочка» и «Магнит» снизили после приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства. Ранее АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») получили от службы предупреждение: от них потребовали снизить цены на социально значимые продукты.

«После предупреждений Московского областного УФАС России торговые сети сообщили о снижении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение», — заверили в ФАС.

О проверках в крупнейших российских торговых сетях по поводу роста цен ФАС сообщила в середине августа. Рейды проводились в Х5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Ленте» и «Магните». При этом в ведомстве предупредили, что если подозрение подтвердится, то нарушителей ожидает оборотный штраф в размере до 15 процентов от годовой выручки.