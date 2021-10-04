Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+7° в 
Пробки 4 балла
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.39
Войти в почту

«Пятерочка» и «Магнит» снизили цены в магазинах

Lenta.ruиещё 12
1 час назад

Цены в подмосковных магазинах сетей «Пятерочка» и «Магнит» снизили после приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства. Ранее АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») получили от службы предупреждение: от них потребовали снизить цены на социально значимые продукты.

«Пятерочка» и «Магнит» снизили цены в магазинах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«После предупреждений Московского областного УФАС России торговые сети сообщили о снижении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение», — заверили в ФАС.

О проверках в крупнейших российских торговых сетях по поводу роста цен ФАС сообщила в середине августа. Рейды проводились в Х5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Ленте» и «Магните». При этом в ведомстве предупредили, что если подозрение подтвердится, то нарушителей ожидает оборотный штраф в размере до 15 процентов от годовой выручки.

В конце августа управление ФАС по Московской области выявило случаи завышения цен в магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» в ряде городских округов региона. Оказалось, что в тех городских округах, где одна из сетей занимает доминирующее положение, цены на продукты в магазинах выше, чем в остальных торговых точках региона. В частности, превышение стоимости муки, хлеба, курицы и свинины составляло более 10 процентов.

Еда,"Магнит",ФАС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители