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Раскрыт секрет идеальной гречневой каши

Стелла Шмель
2 часа назад

Гречка может стать идеальным завтраком: она питательна и полезна. Диетолог Анна Белоусова в беседе с радио Sputnik рассказала, как приготовить гречневую кашу, сохранив максимум пользы продукта.

Раскрыт секрет идеальной гречневой каши
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Базовый рецепт, которым пользуются практически все, включает в себя несколько простых действий: в кастрюлю с промытой гречкой налить воды и варить на медленном огне до готовности. Но чтобы учесть все свойства этого продукта и сохранить пользу гречки, следует готовить ее иначе.

Крупу следует бросить на сухую сковороду. После того, как пошел характерный гречневый запах, забросить ее в кастрюлю и варить на среднем огне. Когда вода будет близка к выкипанию, положить масло — оно прекрасно сочетается с гречкой, так как включает в себя животные жиры.

"А дальше то, что сейчас помнят очень немногие, бабушкин рецепт: как только вся вода ушла, берем полотенце, накрываем кастрюлю, ставим под подушку, и пусть она там доходит. Тогда у нас получится то что надо",

— рассказала Белоусова.

Эта крупа богата железом, но усваивается оно организмом не слишком хорошо. Диетолог рассказала, как это можно исправить:

"Если мы гречневую кашу перемешиваем с болгарским перцем, помидорами, запиваем апельсиновым соком, то есть добавляем витамин С, тогда железо из гречки начинает усваиваться замечательно. Практически так же, как из мяса".

Ранее мы писали о 5 других секретах приготовления идеальной гречки.

Еда,ИА Sputnik,
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