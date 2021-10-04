Диетолог рассказал, какая рыба менее полезна

"Не очень высоко ценится лососёвая выращенная рыба. Форель, семга — как бы красиво они не выглядели, их тоже не хвалят. Если их кормить тем же, чем и свиней, у них и жир формируется не рыбный, а обычный. Он богат омега-6 жирными кислотами, избыток которых вреден для нас".