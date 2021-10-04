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Диетолог рассказал, какая рыба менее полезна

Стелла Шмель
1 час назад

Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какую рыбу не стоит употреблять в пищу из-за ее малой полезности. Об этом он рассказал телеканалу "Звезда".

Диетолог рассказал, какая рыба менее полезна
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению специалиста, речная рыба, выращенная на юго-востоке Азии, не является полезной пищей для человека. Из-за загрязнения рек ее пищевые свойства ставятся экспертами под сомнение.

"Сейчас пошли сомы какие-то, выращенные, из юго-восточной Азии. Какая-то жирная речная рыба, я бы не похвалил. Во-первых, реки очень часто загрязнены продуктами жизнедеятельности людей и продуктами промышленного производства",

— пояснил Гинзбург.

Он также отметил, что традиционно у речной рыбы множество плюсов, но о речных продуктах из юго-восточной Азии такое сказать нельзя.

Помимо этого, выращенный в реке лосось также не считается полезным.

В любом случае, все зависит от того, что рыба ест, считает специалист.

"Не очень высоко ценится лососёвая выращенная рыба. Форель, семга — как бы красиво они не выглядели, их тоже не хвалят. Если их кормить тем же, чем и свиней, у них и жир формируется не рыбный, а обычный. Он богат омега-6 жирными кислотами, избыток которых вреден для нас".

Впрочем, некоторое время назад Гинзбург рассказал, какую рыбу считать самой полезной. Ею оказалась морская дикая рыба. Это, среди прочего, сардины, скумбрия, сельдь и лососевые.

"Полезной является так называемая жирная морская дикая рыба. Это сельдевые, в частности сардины, скумбрия, сельдь. Жирные сельдевые сорта. Лососевые, но здесь нужно делать оговорку, что лососевые именно дикие, выращенные в море или оттуда приплывшие".

Ранее сообщалось, что диетолог объяснил, почему полезно есть дорогую рыбу.

Еда,Михаил Гинзбург,ТК "Звезда",
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