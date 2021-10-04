Эксперт: какая еда поможет восстановиться после тренировки

На пути к подтянутому телу, помимо тренировок важно уделять внимание ментальному здоровью и питанию.Об этом рассказала Вероника Хацкевич, психолог, основатель он-Лайн академии психологии. Читайте в материале "Рамблера".
Все процессы в нашем организме взаимосвязаны друг с другом, и если у вас плохое питание, то результаты от тренировок получатся намного хуже, чем могли быть.
Исходя из этих причин нужно делать выводы о способе восстановления мышц после тренировки. Один из них — определенное питание. Придерживайтесь следующих правил, чтобы как можно скорее возобновить привычный ритм всех процессов в организме:
Важно делать это качественными продуктами, их которых организму будет что взять на восстановление. И это точно не про фастфуд и десерты с сахаром. То есть, тренироваться, чтобы «сжигать» съеденную вредную пищу, не стои. Вы сделаете организму только хуже. Подобная еда бедна на питательные вещества, витамины, и организм будет долго восстанавливаться после приема такой пищи.
Затраты энергии после тренировки хорошо компенсируют продукты, богатые белком и быстрыми углеводами, так как белок способствует восстановлению и увеличению мышечной ткани. А
углеводная пища восполняет уровень мышечного гликогена.
В лососе, скумбрии и сельди содержится максимальное количество кислот Омега-3. Это важный элемент для организма, который способствует очищению стенок сосудов от холестерина, укреплению их стенок, приведению в норму артериального давления.
Яйца, можно употреблять только белки. Они обладают самым высоким показателем биологической ценности = 1. Это значит, что все питательные вещества и аминокислоты, которые необходимы нашему организму, содержатся именно в белках.
Если очень любите сладости — отдайте предпочтениее сухофруктам. Если особо не голодны, то съешьте горсть любых орехов. Всего в 100г содержится от 400 до 600 килокалорий
Ни в коем случае нельзя совсем ничего не есть после тренировки, даже если вы выполнили её поздно вечером. Необходимо выпить хотя бы стакан кефира.
Чтобы не было соблазна утолить голод максимально быстро — фастфудом — подготовьтесь заранее. Удобно брать с собой в шейкере смузи из фруктов, ягод или овощей.
И самое главное — пейте воду. Распространено убеждение, что воду пить нельзя, особенно во время тренировки, но это ошибка. Возможно, такая идея пошла от бодибилдеров, которым необходимо максимально иссушить тело.
Всем остальным нужно незамедлительно восполнять уровень жидкости в организме, который значительно снижается в связи с потоотделением во время тренировки.