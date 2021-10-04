Эксперт: какая еда поможет восстановиться после тренировки

На пути к подтянутому телу, помимо тренировок важно уделять внимание ментальному здоровью и питанию.Об этом рассказала Вероника Хацкевич, психолог, основатель он-Лайн академии психологии. Читайте в материале "Рамблера".

Все процессы в нашем организме взаимосвязаны друг с другом, и если у вас плохое питание, то результаты от тренировок получатся намного хуже, чем могли быть.

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возникают микротрещины из-за непривычной нагрузки

задержка жидкости из-за перемены кровяного давления

восстановление и увеличение мышц Каждому знакома боль в мышцах после тренировки — крепатура. В этот момент в мышцах происходят различные изменения:

Исходя из этих причин нужно делать выводы о способе восстановления мышц после тренировки. Один из них — определенное питание. Придерживайтесь следующих правил, чтобы как можно скорее возобновить привычный ритм всех процессов в организме:

Изучите калораж

Выбирайте качественные продукты Если хотите похудеть, то за день нужно набрать меньше калорий, чем вы затратили вместе с обычной жизнедеятельностью и тренировкой. Если цель — поддержание, то нужно есть столько же, сколько тратите. И, если вы набираете вес — обязателен профицит калорий.

Важно делать это качественными продуктами, их которых организму будет что взять на восстановление. И это точно не про фастфуд и десерты с сахаром. То есть, тренироваться, чтобы «сжигать» съеденную вредную пищу, не стои. Вы сделаете организму только хуже. Подобная еда бедна на питательные вещества, витамины, и организм будет долго восстанавливаться после приема такой пищи.

Затраты энергии после тренировки хорошо компенсируют продукты, богатые белком и быстрыми углеводами, так как белок способствует восстановлению и увеличению мышечной ткани. А

углеводная пища восполняет уровень мышечного гликогена.

Рыба

В лососе, скумбрии и сельди содержится максимальное количество кислот Омега-3. Это важный элемент для организма, который способствует очищению стенок сосудов от холестерина, укреплению их стенок, приведению в норму артериального давления.

Яйца

Яйца, можно употреблять только белки. Они обладают самым высоким показателем биологической ценности = 1. Это значит, что все питательные вещества и аминокислоты, которые необходимы нашему организму, содержатся именно в белках.

Сухофрукты и орехи

Если очень любите сладости — отдайте предпочтениее сухофруктам. Если особо не голодны, то съешьте горсть любых орехов. Всего в 100г содержится от 400 до 600 килокалорий

Кефир

Ни в коем случае нельзя совсем ничего не есть после тренировки, даже если вы выполнили её поздно вечером. Необходимо выпить хотя бы стакан кефира.

Чтобы не было соблазна утолить голод максимально быстро — фастфудом — подготовьтесь заранее. Удобно брать с собой в шейкере смузи из фруктов, ягод или овощей.

Вода

И самое главное — пейте воду. Распространено убеждение, что воду пить нельзя, особенно во время тренировки, но это ошибка. Возможно, такая идея пошла от бодибилдеров, которым необходимо максимально иссушить тело.