Как употреблять макароны и картофель с пользой для организма

В рационе практически каждой российской семьи есть картофель и макароны. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева пояснила, что эти продукты могут быть полезны для организма, главное — правильно выбирать и готовить их.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, в составе картофеля большое количество углеводов и минеральных веществ, молодой также содержит клетчатку, в нем мало крахмала и много витамина С. Людям, которые склонны к набору веса, стоит употреблять картофель 1-2 раза в неделю.

"Есть его всем следует только в сочетании с овощными гарнирами и салатами, а не с мясом, рыбой или птицей. Тогда мы сможем получить всю гамму полезных веществ",

— пояснила Королева в комментарии Nation news.

Что касается макарон — степень пользы определяется составом, какое сырье используется для их приготовления, поясняет специалист. Если макароны сделаны из цельнозерновой муки, вреда для организма от них не будет. Такие макароны можно добавлять в рацион 2-3 раза в неделю с овощными гарнирами и зеленью.