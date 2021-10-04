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Диетолог пояснила, как употреблять макароны и картофель с пользой для организма

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад

В рационе практически каждой российской семьи есть картофель и макароны. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева пояснила, что эти продукты могут быть полезны для организма, главное — правильно выбирать и готовить их.

Как употреблять макароны и картофель с пользой для организма
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, в составе картофеля большое количество углеводов и минеральных веществ, молодой также содержит клетчатку, в нем мало крахмала и много витамина С. Людям, которые склонны к набору веса, стоит употреблять картофель 1-2 раза в неделю.

"Есть его всем следует только в сочетании с овощными гарнирами и салатами, а не с мясом, рыбой или птицей. Тогда мы сможем получить всю гамму полезных веществ",

— пояснила Королева в комментарии Nation news.

Что касается макарон — степень пользы определяется составом, какое сырье используется для их приготовления, поясняет специалист. Если макароны сделаны из цельнозерновой муки, вреда для организма от них не будет. Такие макароны можно добавлять в рацион 2-3 раза в неделю с овощными гарнирами и зеленью.

До этого диетолог Михаил Гинзбург пояснил, можно ли есть просроченный сыр.

Еда,Маргарита Королева,Михаил Гинзбург,
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