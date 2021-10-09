Что можно приготовить из гонобобеля

Гонобобель — диалектное название обыкновенной голубики. Рассказываем, какие блюда приготовить, используя сладкую ягоду.Тарталетки с гонобобелемdepositphotos.comИнгредиентыМука пшеничная, 125 г\tСахарная пудра, 50 г\tСливочное масло, 65 гЯйцо, 1 штСахар-песок, 60 г\tГолубика, 350 гЩепотка солиКак готовитьПросеять муку, добавить сахар и соль;Натереть на терке замороженное сливочное масло, добавить к муке, размешать;Добавить желток и замесить тесто;Скатать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 20-30 минут;Достать тесто, распределить по формочкам для тарталеток, разровнять. Чтобы тесто не подгорело, можно положить в тесто фольгу и насыпать сверху горох;Выпекать при 180°С 10-15 минут, дать остыть;Смешать белок и сахар, поставить на водяную баню и взбивать миксером 5-8 минут. Дать смеси остыть;Равномерно выложить белковую смесь в тарталетки, украсить ягодами. Вареники с гонобобелемdepositphotos.comИнгредиентыМука, 500 г\tЯйцо, 2 штСахар-песок, 100 г\tГолубика, 500 гВода, 200 млМасло по вкусуКак готовитьЗамешать тесто из муки, воды и яйца до тугой и эластичной консистенции. Поместить тесто в холодильник;Смешать ягоды с сахаром;Раскатать тесто в пласт, стаканчиком сделать лепешки одинаковой величины;В центр каждой лепешки поместить начинку, защипнуть края;Вскипятить воду, варить вареники 3-4 минуты после всплытия;Подавать с маслом по вкусу. Овсянка на завтрак с гонобобелемdepositphotos.comИнгредиентыЙогурт, 150 млОвсянка, 1 ст.л.Голубика, 1 ст.л.Яблоко, банан, любые фрукты, 1 ст.л. (порезанные)Яблочное пюре, 1 ст.л.Тыквенное пюре, 1 ст.л.Корица и мед по вкусуКак готовитьВзять баночку или глубокий стакан;Положить слоями йогурт, ягоды, фрукты, добавить мед и корицу по вкусу;Сверху положить фруктовое пюре;Поставить в холодильник на ночь.