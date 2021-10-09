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Что можно приготовить из гонобобеля

Дарья Амосова
52 минуты назад

Гонобобель — диалектное название обыкновенной голубики. Рассказываем, какие блюда приготовить, используя сладкую ягоду.

Что можно приготовить из гонобобеля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Тарталетки с гонобобелем

Ингредиенты

  • Мука пшеничная, 125 г
  • Сахарная пудра, 50 г
  • Сливочное масло, 65 г
  • Яйцо, 1 шт
  • Сахар-песок, 60 г
  • Голубика, 350 г
  • Щепотка соли

Как готовить

  1. Просеять муку, добавить сахар и соль;
  2. Натереть на терке замороженное сливочное масло, добавить к муке, размешать;
  3. Добавить желток и замесить тесто;
  4. Скатать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 20-30 минут;
  5. Достать тесто, распределить по формочкам для тарталеток, разровнять. Чтобы тесто не подгорело, можно положить в тесто фольгу и насыпать сверху горох;
  6. Выпекать при 180°С 10-15 минут, дать остыть;
  7. Смешать белок и сахар, поставить на водяную баню и взбивать миксером 5-8 минут. Дать смеси остыть;
  8. Равномерно выложить белковую смесь в тарталетки, украсить ягодами.

Вареники с гонобобелем

Ингредиенты

  • Мука, 500 г
  • Яйцо, 2 шт
  • Сахар-песок, 100 г
  • Голубика, 500 г
  • Вода, 200 мл
  • Масло по вкусу

Как готовить

  1. Замешать тесто из муки, воды и яйца до тугой и эластичной консистенции.
  2. Поместить тесто в холодильник;
  3. Смешать ягоды с сахаром;
  4. Раскатать тесто в пласт, стаканчиком сделать лепешки одинаковой величины;
  5. В центр каждой лепешки поместить начинку, защипнуть края;
  6. Вскипятить воду, варить вареники 3-4 минуты после всплытия;
  7. Подавать с маслом по вкусу.

Овсянка на завтрак с гонобобелем

Ингредиенты

  • Йогурт, 150 мл
  • Овсянка, 1 ст.л.
  • Голубика, 1 ст.л.
  • Яблоко, банан, любые фрукты, 1 ст.л. (порезанные)
  • Яблочное пюре, 1 ст.л.
  • Тыквенное пюре, 1 ст.л.
  • Корица и мед по вкусу

Как готовить

  1. Взять баночку или глубокий стакан;
  2. Положить слоями йогурт, ягоды, фрукты, добавить мед и корицу по вкусу;
  3. Сверху положить фруктовое пюре;
  4. Поставить в холодильник на ночь.
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