Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+7° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.92EUR 84.64BRENT 81.71
Войти в почту

Жители российского города массово скупили «Доширак»

Lenta.ru
57 минут назад

Россияне из Тюмени начали массово скупать лапшу быстрого приготовления «Доширак», сообщили URA.RU жители российского города, заметившие повышенный интерес покупателей к продукту.

Жители Тюмени массово скупили «Доширак»
Фото: PixabayPixabay

«Заметил, что некоторые покупатели складывают в тележки по 20-30 упаковок лапши "Доширак". Причем, это не единичный покупатель, а уже какая-то тенденция. То есть, одновременно в магазине было несколько таких людей», — рассказал один из покупателей.

Также источник издания из сотрудников крупной торговой сети рассказал, что на фоне слухов об исчезновении лапши быстрого приготовления с рынка, на продукт действительно наблюдается повышенный спрос.

«Со складов в гипермаркеты стали забирать больше лапши, чем обычно. Но какого-то супер ажиотажа нет. Запасов "Доширака" в распределительных центрах хватает», — пояснил источник агентства.

Ранее на региональных новостных сайтах появилась информация, что с полок российских магазинов начал пропадать «Доширак». О нехватке товаров заявили в Красноярске и Волгограде — торговые сети «Командор» и «Покупочка» получили уведомления от производителя о возможном снижении объемов поставок из-за приостановки завода в Рязани.

Несмотря на то, что в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области опровергло слухи о дефиците лапши, в интернете начали появляться объявления о продаже по завышенной до десятков тысяч рублей стоимости «Доширака».

Еда,Минсельхоз,
44
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители