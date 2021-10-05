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Врач рассказала, в каких продуктах высокое содержание витамина Е

Катерина Саломе
2 часа назад

Витамин Е отличается своими антиоксидантными свойствами: улавливая свободные радикалы, он не дает им распространяться, защищая таким образом мембраны клеток, белки, жиры и ДНК. Чтобы повысить его уровень в организме, необходимо употреблять продукты с высоким содержанием токоферола. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-эндокринолог Владислав Бондаренко.

В каких продуктах самое высокое содержание витамина Е
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалиста, ежедневно человек должен получать 10-15 миллиграммов витамина Е. Эксперт утверждает, что соблюдать его суточную норму можно, употребляя капсулы с веществом, купленные в аптеке. Но есть и другой способ — ввести в рацион богатые витамином Е продукты. К ним Бондаренко относит картофель, морковь, шпинат, свеклу, болгарский перец, тыкву и капусту.

Но, как отметил доктор, токоферолом богаты не только овощи. Вещество также содержится в ягодах облепихи, черешни, рябины и калины. По словам Бондаренко, полезны также и плоды шиповника, в которых высокий процент нерафинированных растительных масел. Также витамин Е можно найти в орехах и проросшей пшенице и семечках, подчеркнул специалист.

Врач довольно однозначно высказался относительно купленных в аптеке витаминов. Он заявил, что их необходимо приобретать исключительно по назначению врача, так как в больших дозировках витамин может быть опасен для организма.

Но витамин Е не единственный, о наличии которого в организме нужно беспокоиться. Например, очень часто встречается дефицит витамина D, нехватка которого сопровождается специфическими симптомами.

Еда,
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