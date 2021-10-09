Старая цена и отсутствие товара: в чем хитрость акционных продуктов

Просроченные продукты под видом акционного товара — не самая распространенная вещь, которая может с вами случиться. О том, как людей обманывают с помощью продуктов "по скидке", смотрите в видео.

Многие уверены, что товары по акции специально ставят для привлечения покупателей. На самом деле, такие скидки — маркетинговый ход, который не только заставит вас прийти в магазин.