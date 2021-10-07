Врач рассказал, какой напиток поможет согреться в холода

Главный внештатный специалист по первичной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил, что согреваться алкоголем в холодное время года не рекомендуется. Об этом он рассказал РИА "Новости".

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"Для согревания лучше пить горячие напитки. Это может быть чай с различными ягодными и травяными добавками, горячий шоколад, компоты. Кстати, еда тоже помогает согреваться", - рассказал Тяжельников.

По его словам, глинтвейн со спиртным лучше заменить на безалкогольный вариант. Специалист пояснил, что алкоголь быстро расширяет сосуды - и человек сначала быстро согревается, но потом замерзает еще больше, когда сосуды начинают сужаться.

Ранее Тяжельников рассказал, что питание в холодное время года должно примерно на 40% состоять из белка и жиров животного происхождения — мяса, яиц или рыбы.