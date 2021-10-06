Почему осенью всегда хочется больше есть

Диетологи говорят, что осенью необходимо есть больше специй, чтобы не переедать. Вопрос осеннего повышения аппетита тревожит всех, кто следит за весом. Однако голод не всегда говорит о недостатке пищи. Подробнее об этом в материале «Рамблера».

В холодное время организм буквально начинает греть нас изнутри и ускоряет метаболизм. В жару эти функции замедляются и есть хочется меньше. Испанские ученые считают, что ожирение можно объяснить в том числе сбоем в работе генов, которые отвечают за температуру тела.

У таких людей возникает постоянное чувство голода. А организм начинает использовать не жировые запасы, а вещества, попавшие в кровь после очередного приема пищи.

Также повышенное чувство голода может сигнализировать о заболеваниях, например, о диабете или наличии паразитов. Но чаще всего дело именно в больших затратах тела на поддержание тепла. Интересно, как можно с этим справиться.

Чай и супы

Помогайте организму генерировать тепло и пейте больше теплых напитков и блюд. Травяной чай хорошо помогает организму пережить похолодание. Еще лучше добавить в него мяту или лимон. Не забывайте о пользе супов, особенно это касается бульонов.

Добавляйте больше специй

Правильно подобранные специи снижают аппетит. В этом вопросе лучше опираться на индийскую кухню и научиться добавлять в блюда имбирь, перец чили, гвоздика, кардамон, тмин, куркума и корица.

Ешьте белковую пищу

Чтобы поддерживать нужное тепло в организме, нужно увеличить протеина в рационе до 25%. Сложнее в холодное время года вегетерианцам, однако и они могут употреблять соевые продукты и грибы.

Не давайте себе мерзнуть