5 советов, как экономить на продуктах и сохранить семейный бюджет

Цены на продукты растут, поэтому приходится оптимизировать расходы и изучать полку с уцененными продуктами.Если вы против использования кредитных карт, существуют и другие способы, как дожить до зарплаты и сократить строку расходов на еду. «Рамблер» расскажет о них подробнее.

Покупайте в рассрочку

Многие доставки позволяют оплатить заказ не полностью. В крайнем случае вы действительно можете сделать крупный заказ, а оплачивать его частями. Если есть совсем нечего, этот способ может помочь.

Скидки

Не упускайте акции и скидки, подпишитесь на рассылку любимых гипермаркетов и продуктовых магазинов, а также не забывайте копить баллы. Большинство магазинов поощряют тех, кто заказывает онлайн. Иногда промокоды дают скидку до 10%.

Покупайте уцененное

Уцененное — не значит плохое. Так называют те товары, которые утратили товарный вид, но готовы к употреблению. Зато вы можете купить хорошие фрукты или кисломолочную продукцию в четыре раза дешевле. Даже если срок годности продукта скоро выйдет, надо помнить, что на упаковке указана техническая дата. И вы еще пару дней можете есть, например, просроченный творог.

Покупайте калорийное

В целом, если вы перейдете на правильное питание и будете покупать лишь те продукты, которые насытят ваш организм, то сэкономите. Поэтому покупайте мясо крупными частями, отдавайте предпочтение гороху, гречневой каше и овсу. Это дешевые крупы, из которых можно приготовить разные блюда

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