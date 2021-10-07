Как и какие продукты влияют на наши суставы

Функциональность тела и отсутствие болей в суставах заслуга не только образа жизни, но и качественного питания. "Рамблер" расскажет, как еда влияет на наши суставы.

Не бойтесь сдавать анализы и выяснять, в каком состоянии находится ваш организм, достаточно ли ему полезных элементов. Если не хотите получить плохие новости, то такая информация существенно упростит вам жизнь.

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Состояние соединительной ткани зависит от уровня коллагена. Это естественный клей, который буквально не позволяет нам развалиться, и заживляет все от сосудов до кишечника. В определенных продуктах содержится много коллагена, который нам необходим. И, да, все, что хорошо для суставов, питает также кожу, ногти и волосы.

Костный бульон

Костный бульон содержит глюкозамин, хондроитин, кальций, магний, кремний, серу.

Я считаю, что к этому списку можно добавить желе, заливные, хаши, обычные куриные и рыбные бульоны, субпродукты, хрящики.

Правда, увлекаться тоже не стоит, умеренность позволяет и не получить побочных эффектов избытка, и с легкостью усвоить полезные вещества.

Овощи

Лучше всего употреблять овощи с высоким содержанием сульфатов. Сульфат в сочетании с хондроитином и глюкозамином образует хрящ. Поэтому так важно есть брокколи, цветную, белокочанную и фиолетовую капусту, лук и чеснок.

Ягоды

Здесь нас интересуют антоцианы (или антоцианины), которые активно участвуют в образовании связей между волокнами коллагена. А такэе катехины, они защищают коллагеновые структуры от разрушения. На помощь придет ежевика, черника, голубика, вишня и черный виноград.

Животный белок

Для хорошего состояния суставов необходимо употреблять больше белка, чтобы восполнять недостаток цинка. А именно есть баранину, говядину, морепродукты, субпродукты. Для вегетерианцев подойдут тыквенные семечки, в которых тоже содержится цинк.

В синтезе коллагена также участвует медь, которая содержится в морепродуктах, субпродуктах, мясе, кунжуте, какао, авокадо и орехах.

Куркума

В куркуме содержатся куркумин и турмерон. Первый оказывает общий противовоспалительный эффект, а второй способствует восстановлению клеток. Поэтому куркуму часто называют специей молодости.