Ночной жор: от каких продуктовыми лучше отказаться перед сном

Ночной жор преследует многих людей, но есть опасные продукты, которые лучше исключить из вечернего рациона. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Важно не столько соблюдение диеты и отказ от приема пищи после 18:00, сколько отказ от еды за два-три часа до отхода ко сну. На ужин лучше выбирать продукты, которые хорошо усваиваются и не задерживаются в желудке.

Днем в желудке активно работают ферменты, ночью — гормоны. Пока ферменты активны, гормоны проявляться не будут. Поэтому люди, которые едят вечером, зачастую страдают проблемами со сном. Мелатонин перестает вырабатываться в нужном количестве.

При этом диетологи советуют отказываться от некоторых продуктов, которые тяжело переварить.

Мясо: свинина, баранина, полуфабрикаты (пельмени, котлеты), жаркое с масляными соусами.

Бобовые: горох, нут, фасоль. Из-за большого количества оболочек они долго усваиваются и вызывают метеоризм.

Выпечка: торты, пироги, блины, практически все мучные изделия. Их очень тяжело переваривает ферментативная система. А это, в свою очередь, влияет на сон.

Консервация: огурцы маринованные и соленые, квашеная капуста, консервированные салаты с добавлением соли и уксуса.

Рыба: соленая или сушеная, а также рыбная икра. Как и консервация, они задерживают воду, это приводит к отекам.

Грибы: любые, так как они относятся к продуктам, которые тяжело усваиваются.

Соусы, особенно на основе из майонеза. Его лучше вычеркнуть из списка продуктов для ужина.

Лимонады и другие напитки с большим содержанием сахара.