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Ночной жор: от каких продуктовыми лучше отказаться перед сном

Даша Краснова
1 час назад

Ночной жор преследует многих людей, но есть опасные продукты, которые лучше исключить из вечернего рациона. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Ночной жор: от каких продуктовыми лучше отказаться перед сном
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Важно не столько соблюдение диеты и отказ от приема пищи после 18:00, сколько отказ от еды за два-три часа до отхода ко сну. На ужин лучше выбирать продукты, которые хорошо усваиваются и не задерживаются в желудке.

Днем в желудке активно работают ферменты, ночью — гормоны. Пока ферменты активны, гормоны проявляться не будут. Поэтому люди, которые едят вечером, зачастую страдают проблемами со сном. Мелатонин перестает вырабатываться в нужном количестве.

При этом диетологи советуют отказываться от некоторых продуктов, которые тяжело переварить.

  • Мясо: свинина, баранина, полуфабрикаты (пельмени, котлеты), жаркое с масляными соусами.
  • Бобовые: горох, нут, фасоль. Из-за большого количества оболочек они долго усваиваются и вызывают метеоризм.
  • Выпечка: торты, пироги, блины, практически все мучные изделия. Их очень тяжело переваривает ферментативная система. А это, в свою очередь, влияет на сон.
  • Консервация: огурцы маринованные и соленые, квашеная капуста, консервированные салаты с добавлением соли и уксуса.
  • Рыба: соленая или сушеная, а также рыбная икра. Как и консервация, они задерживают воду, это приводит к отекам.
  • Грибы: любые, так как они относятся к продуктам, которые тяжело усваиваются.
  • Соусы, особенно на основе из майонеза. Его лучше вычеркнуть из списка продуктов для ужина.
  • Лимонады и другие напитки с большим содержанием сахара.
  • Орехи и сухофрукты, так как переваривать их трудно и долго.
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