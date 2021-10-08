Что нельзя есть после 45 лет

Без тортов и консервов: употребление некоторых продуктов поле 45 лет может приводить к онкологии, диабету и другим болезням. "Рамблер" расскажет, что, по мнению специалистов, с возрастом стоит исключить из своего рациона.

Рацион человека должен изменяться в зависимости от его медицинских показателей и возраста. После 45 лет, по словам экспертов, стоит вовсе исключить некоторые продукты из своего меню.

Чтобы избежать развития болезней, рекомендуется исключить из рациона выпечку. Это объясняется тем, что выпечка негативно влияет на когнитивные способности и на состояние кожи, а также вызывает отеки. Об этом рассказала диетолог Анна Петрова изданию «Вечерняя Москва».

Кроме того, рекомендуется исключить из рациона сахаросодержащие продукты и кондитерские изделия. Они могут спровоцировать развитие атеросклероза и привести к инсульту и ишемической болезни сердца.

Вместо обычных сладостей врач рекомендует выбирать десерты на фруктовой основе, запеканки и сухофрукты. Шоколад можно

Вместо сладостей специалист рекомендует есть торты без сахара, диетические десерты на фруктовой или овощной основе, запеканки и сухофрукты. По мнению диетолога, шоколад стоит заменить на финики, бананы, чернослив и яблоки. При этом лучше выбирать темный шоколад, так как в нем меньше сахара.

К любителей сладкого может наблюдаться "сахарное лицо":

«Его видимыми признаками является тусклый цвет, появление пигмента, красных пятен, отечность, может появиться истончение бровей, возникает вялость», — отметила диетолог.

Эксперт призвала перестать употреблять консервированные продукты, так как в них есть канцерогены, которые приводят к опасным болезням.