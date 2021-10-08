Как приготовить леденец из сериала "Игра в кальмара"

Сахарные соты, они же dalgona или ppopgi, — популярное уличное лакомство в Южной Корее. Продавцы плавят сахар с содой, дают затвердеть, а затем прижимают к еще горячей массе формочку — обычно звезду, зонтик или сердечко. Дети придумали игру — извлекать из цельного леденца красивую форму, чтобы тот не потрескался.

И игра, и десерт были популярны в Корее 70-80-х годов. Для современных корейцев это скорее ретро-лакомство (как петушок для стран бывшего СССР). После выхода триллера "Игра в кальмара" культура приготовления сотов возродилась: продажи леденцов на улицах увеличились в несколько раз. Тысячи людей пытаются приготовить сахарные соты дома, вырезать из них фигурки и поделиться роликом процесса в TikTok. Получается не у всех, но последствия не такие страшные, как в сериале.