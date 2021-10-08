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Пальчики оближешь: как приготовить леденец из сериала "Игра в кальмара"

Дарья Амосова
2 часа назад

Герои сериала "Игра в кальмара" в одном из заданий должны вырезать из сахарного леденца форму — круг, треугольник, звезду и зонтик. "Рамблер" делится рецептом сериального десерта.

Как приготовить леденец из сериала "Игра в кальмара"
Фото: РамблерРамблер

Сахарные соты, они же dalgona или ppopgi, — популярное уличное лакомство в Южной Корее. Продавцы плавят сахар с содой, дают затвердеть, а затем прижимают к еще горячей массе формочку — обычно звезду, зонтик или сердечко. Дети придумали игру — извлекать из цельного леденца красивую форму, чтобы тот не потрескался.

И игра, и десерт были популярны в Корее 70-80-х годов. Для современных корейцев это скорее ретро-лакомство (как петушок для стран бывшего СССР). После выхода триллера "Игра в кальмара" культура приготовления сотов возродилась: продажи леденцов на улицах увеличились в несколько раз. Тысячи людей пытаются приготовить сахарные соты дома, вырезать из них фигурки и поделиться роликом процесса в TikTok. Получается не у всех, но последствия не такие страшные, как в сериале.

Как приготовить сахарный леденец дома

  • Насыпать в сотейник или сковороду 3-4 ложки сахара;
  • Поставить посуду на сильный огонь;
  • Дождаться, когда сахар начнет плавиться;
  • Добавить в сахар щепотку пищевой соды, размешать;
  • Вылить смесь на бумагу для выпечки;
  • Подождать 30 секунд и с помощью формочки для печенья сделать контур леденца.

По вкусу в леденец можно добавить кленовый или кукурузный сироп.

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