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Мясников заявил об опасности ежедневного употребления супов

Мария Иглина
2 часа назад

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал не есть каждый день горячий суп. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников заявил об опасности ежедневного употребления супов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мясников рассказал, что в Японии перед приемом пищи стараются пить теплую воду, поскольку это способствует выделению желудочного сока. А горячий суп имеет схожий эффект за исключением ряда факторов:

"Это сильно соленая, жирная, достаточно калорийная субстанция".

Врач и телеведущий Александр Мясников рекомендует не делать суп обязательной составляющей своего обеда.

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Еда,Александр Мясников,
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