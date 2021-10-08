Мясников заявил об опасности ежедневного употребления супов

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал не есть каждый день горячий суп. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников рассказал, что в Японии перед приемом пищи стараются пить теплую воду, поскольку это способствует выделению желудочного сока. А горячий суп имеет схожий эффект за исключением ряда факторов:

"Это сильно соленая, жирная, достаточно калорийная субстанция".

Врач и телеведущий Александр Мясников рекомендует не делать суп обязательной составляющей своего обеда.