Назван продукт, который необходимо есть каждый день

Ежедневное употребление авокадо положительно влияет на обмен веществ и снижает уровень холестерина, сообщает РИА Новости со ссылкой на японское издание Нихон кэйдзай.

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В статье приводится в пример исследование американских ученых, в котором приняли участие 163 взрослых человека разного пола. Участники были разделены на две группы, в каждой из них суточное потребление калорий было одинаковым. Однако в первой группе женщины съедали дополнительно 140 граммов авокадо, а мужчины —175 граммов.

В результате эксперимента было отмечено, что члены группы, потреблявшие дополнительную порцию авокадо, получали на 14 граммов больше пищевой клетчатки, количество потребляемых мононенасыщенных жирных кислот больше на 20 граммов и на 300 килокалорий больше, чем вторая группа, участники которой не лакомились “аллигаторовой грушей”.

Был проведен анализ, который показал, что авокадо обладает способностью снижать уровень плохого холестерина в организме за счет содержащихся в нем мононенасыщенных жирных кислот. Кроме того, плод способствует улучшению разнообразия бактерий в кишечнике: так, например, количество тех, которые отвечают за ферментацию и расщепление пищевых волокон, увеличивается, а бактерии, которые могут привести к процессу воспаления, — уменьшается.