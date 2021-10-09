Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+10° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Назван продукт, который необходимо есть каждый день

Мира Маркина
2 часа назад

Ежедневное употребление авокадо положительно влияет на обмен веществ и снижает уровень холестерина, сообщает РИА Новости со ссылкой на японское издание Нихон кэйдзай.

Назван продукт, который необходимо есть каждый день
Фото: DepositphotosDepositphotos

В статье приводится в пример исследование американских ученых, в котором приняли участие 163 взрослых человека разного пола. Участники были разделены на две группы, в каждой из них суточное потребление калорий было одинаковым. Однако в первой группе женщины съедали дополнительно 140 граммов авокадо, а мужчины —175 граммов.

В результате эксперимента было отмечено, что члены группы, потреблявшие дополнительную порцию авокадо, получали на 14 граммов больше пищевой клетчатки, количество потребляемых мононенасыщенных жирных кислот больше на 20 граммов и на 300 килокалорий больше, чем вторая группа, участники которой не лакомились “аллигаторовой грушей”.

Был проведен анализ, который показал, что авокадо обладает способностью снижать уровень плохого холестерина в организме за счет содержащихся в нем мононенасыщенных жирных кислот. Кроме того, плод способствует улучшению разнообразия бактерий в кишечнике: так, например, количество тех, которые отвечают за ферментацию и расщепление пищевых волокон, увеличивается, а бактерии, которые могут привести к процессу воспаления, — уменьшается.

Читайте также о правилах выбора сыра.

Еда,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители